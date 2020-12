Domenica in torna il 13 dicembre su Rai 1 con nuovi ospiti in presenza e in collegamento. L’appuntamento è alle 14.00, su Rai1,in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Alla conduzione, come al solito, Mara Venier.

Domenica in ospiti 13 dicembre 2020, in studio Andrea Bocelli

Andrea Bocelli, uno degli artisti italiani più famosi al mondo, apre la puntata odierna di Domenica in. Il tenore presenta in anteprima il suo ultimo album dal titolo Believe. Si tratta del diciassettesimo album in studio pubblicato lo scorso 13 novembre 2020.

Believe è una raccolta di brani classici e contiene duetti con il mezzosoprano Cecilia Bartoli e con Allison Kraus. Inoltre è stata realizzata una versione esclusiva per gli Stati Uniti, con due tracce aggiuntive.

Andrea Bocelli accompagna la sua promozione professionale con due cadeaux per il pubblico. Infatti si esibisce al pianoforte interpretando due brani classici di Natale i cui titoli sono: Amazing Grace e Silent Night.

Spazio Ballando con le stelle

Per lo spazio, oramai divenuto settimanale, dedicato a Ballando con le stelle, arriva in studio Paolo Conticini secondo classificato al dance show di Rai 1 concluso a fine novembre. L’attore si racconta tra carriera e vita privata. Ma non manca una sua nuova performance ballerina realizzata in coppia con la sua maestra di ballo Veera Kinnunen. L’attore parla anche dei suoi progetti futuri e di quanto sia stato importante per la sua carriera la serie Provaci ancora Prof girata con Veronica Pivetti.

A proposito di Ballando. In studio c’è anche Gabriella Carlucci, sorella di Milly che si racconta a tutto campo. E ci spiega i motivi per i quali non è più presente sul piccolo schermo.

Ilaria Capua e Ferzan Ozpeteck ospiti di Domenica in 13 dicembre

La virologa Prof.ssa Ilaria Capua si collega dalla Florida per lo spazio dedicato all’informazione medico-scientifica. Si fa il punto sulla pandemia da Covid che sta interessando tutto il mondo, ma soprattutto l’Europa e l’Italia. La Venier chiede all’esperta quali sono le previsioni per il futuro e, soprattutto, se è prevista una terza ondata.

Nello stesso spazio arriva in studio il regista Ferzan Ozpetek promotore della “Giornata Nazionale dei Camici Bianchi”. Accanto a lui il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo che presenta il suo ultimo libro dal titolo “A riveder le stelle”.

Tetethon 2020

Per la Maratona Telethon 2020, in cui sono impegnate le Reti Rai nella settimana dal 12 al 19 dicembre, interviene in studio il Presidente della “Fondazione Telethon” Luca di Montezemolo.

Infine Paolo Palumbo, affetto da Sla, si collega da Oristano per raccontare la sua storia legata alla malattia genetica che ne ha profondamente influenzato la vita. Inoltre l’artista presenta il suo nuovo singolo dal titolo “Quella notte non cadrà”, in cui duetta con Achille Lauro.

Domenica in è visibile anche su RaiPlay.