Stasera in tv 28 luglio 2021 – Tutti i programmi in onda

Condividi su







Stasera in tv 26 luglio 2021. Su Rai 2 proseguono le Olimpiadi Tokyo 2020. Canale 5 propone una nuova puntata di Temptation Island. Di seguito tutta la programmazione prevista per stasera sulle reti pubbliche, private, digitali e satellitari.

Stasera in tv 26 luglio 2021 – Programmazione Rai

Rai 1 trasmette il film Brooklyn, dalle 21.25. La protagonista è Eilis, una giovane irlandese che parte per l’America in cerca di fortuna. Arrivata a New York, si ambienta a fatica, fino a che non conosce un ragazzo italoamericano di cui si innamora. Purtroppo, sua sorella, rimasta in patria a badare alla madre, muore. Ma dover tornare in Irlanda non è più facile come lo sarebbe stato prima di conoscere l’amore.

Su Rai 2, alle 21.20 va in onda Il Circolo degli Anelli Olimpiadi Tokyo 2020. Uno speciale sugli sport a 360 gradi dedicato alle Olimpiadi in corso i Giappone, a cura di Rai Sport e condotto da Alessandra De Stefano.

Rai 3, dalle 21.20 propone Andrea Bocelli! Roma Dal Circo Massimo, in occasione del United Nations Food Systems Summit. Una prima serata collegata all’evento del pre-summit denominato UNFSS, organizzato dall’ONU presso la sede della FAO a Roma. L’evento ha luogo in diretta dal circo Massimo, con la partecipazione di Andrea Bocelli e di alcune figure istituzionali nazionali ed internazionali. Conduce Milly Carlucci. Subito dopo, segue la convenzionale puntata di Report.

Stasera in tv 26 luglio 2021 – Programmazione Mediaset

Rete 4 trasmette Controcorrente: il nuovo programma condotto da Veronica Gentili, in onda alle 21.25. In Controcorrente sono proposte interviste, e sono chiamati diversi ospiti in studio e in collegamento per affrontare, insieme alla conduttrice, i temi di maggiore attualità, politica, economia, cronaca e sociale del nostro presente.

Su Canale 5, prosegue il reality Temptation Island, a partire dalle 21.40, con una nuova puntata, la quarta, ricca di sorprese, tradimenti e redenzioni improvvise.

Italia 1, manda in onda dalle 21.24 una nuova puntata in replica di Gli album di Freedom. Il programma consiste in una raccolta dei servizi più seguiti trattati da Roberto Giacobbo nel corso delle puntate del programma Freedom – Oltre il confine. La trasmissione proponeva rubriche e indagini, alla ricerca di risposte per eventi apparentemente inspiegabili.

La programmazione di La7, TV8 e NOVE

La 7, dalle 21.15, manda in onda il film Al vertice della tensione (titolo in lingua originale The Sum of all fears). Il ventottenne Jack Ryan, appena entrato nella Cia, deve far fronte a un gruppo di terroristi che ha intenzione di far detonare una bomba nucleare in uno stadio a Baltimora. Il loro obiettivo, infatti, è scatenare un conflitto mondiale fra Stati Uniti e Russia. Nel Cast sono presenti star come Ben Affleck, Morgan Freeman, James Cromwell, Liev Schreiber e Bridget Moynahan.

Su TV8 prosegue la messa in onda in replica degli episodi di Gomorra la serie. Da diverse settimane, la stagione 1 si è conclusa, ed è iniziata la replica della seconda. Sono quindi oggi trasmessi gli episodi 7 e 8 della seconda season; intitolati rispettivamente Il principe e il nano e Divide et Impera.

NOVE manda in onda il film Beverly Hills Cop 3, con Eddie Murphy, Judge Reinhold, John Ashton, Lisa Eilbacher e Paul Reiser. La commedia action prosegue sul percorso tracciato dai capitoli precedenti, con Axel, poliziotto di Detroit, che cerca di ripristinare la legge nelle zone più malfamate della città.

Stasera in tv 26 luglio 2021 – I film in onda su Sky Cinema

Infine, vi proponiamo due film in onda sui canali satellitari di Sky Cinema.

Sky Cinema Canale 313 trasmette il film sci-fi action The Chronicles of Riddick, alle 21.15. Richard B. Riddick (Vin Diesel) ha passato gli ultimi cinque anni in fuga, cercando di evitare i molti mercenari spaziali pronti ad intascare la taglia sulla sua testa. Ora, però, si trova sul pianeta Helion, dove un’avanzata società multiculturale è stata invasa da Lord Marshal. Così, decide di intervenire, a modo suo, per ristabilire la libertà dei cittadini.

Sky Cinema Canale 305, infine, dalle 22.05 manda in onda Mortal Kombat (2021). Il reboot della serie di film tratti dall’omonimo e cruento videogioco di combattimento, che non risparmia agli spettatori diverse scene estremamente violente e non adatte a un pubblico di minori.

Condividi su