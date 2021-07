Superquark 2021 dal 14 luglio con Piero Angela su Rai 1

Condividi su







Stasera in tv domenica 11 luglio 2021. Su Nove va in onda il reality Supernanny. Rete 4, invece, propone il film Due settimane per innamorarsi con Sandra Bullock e Hugh Grant.

Stasera in tv domenica 11 luglio 2021, Rai, Nove

Su Raiuno, alle 21.00, Calcio: Euro 2020 – Finale con Italia – Inghilterra. Lo stadio londinese di Wembley ospita l’ultimo atto del torneo continentale che, iniziato esattamente un mese fa, ha visto impegnate le Nazionali di 24 Paesi. Sapremo chi succederà ai campioni uscenti del Portogallo, che il 10 luglio 2016 si laurearono campioni d’Europa battendo a Parigi la Francia per 1-0.

Su Nove, alle 21.25, il reality Supernanny. Tata Lucia Rizzi è a Melegnano dalla famiglia Zirafa. Papà Filippo e mamma Claudia lamentano la mancanza di spazi di intimità. Il loro letto è spesso il “campo da gioco” dei tre figli Luciano, Pietro e Anna, bambini vivaci e capricciosi.

I film di questa sera domenica 11 luglio

Su Raidue, alle 21.05, il film commedia del 2014, di Lasse Hallstrom, Amore, cucina e curry, con Helen Mirren. Francia: la chef Madame Mallory (Helen Mirren) è preoccupata perché vicino al suo locale è stato aperto un bistrot indiano a conduzione familiare. Presto scopre che il cuoco è il giovane Hassan (Manish Dayal), dotato di grande talento. Riconosciuta la sua abilità, decide di prenderlo sotto la propria ala protettiva.

Su Raitre, alle 21.20, il film drammatico del 2013, di John Wells, I segreti di Osage County, con Meryl Streep, Julia Roberts. Oklahoma, Stati Uniti. Alla morte del marito, Violet Weston (Meryl Streep), una donna dispotica, cinica e molto malata, si ritrova con le figlie, tra cui Barbara (Julia Roberts), i loro compagni, la sorella e il cognato. Ben presto vecchi rancori e problemi rimasti in sospeso tornano a galla.

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2016, di Jaume Collet-Segra, Paradise Beach – Dentro l’incubo, con Blake Lively. Dopo aver fatto surf, Nancy si attarda in acqua a giocare con i delfini quando all’improvviso arriva uno squalo bianco. La riva non dista molto, ma il mostro non intende mollare la preda.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 2002, di Marc Lawrence, Due settimane per innamorarsi, con Sandra Bullock, Hugh Grant. Lucy Kelson (Sandra Bullock), brillante avvocato newyorkese, sostiene una lotta accanita contro gli speculatori immobiliari. Durante le sue battaglie si scontra con l’imprenditore George Wade (Hugh Grant). L’uomo, che stima molto Lucy, le offre di lavorare per il suo studio legale.

Film Iris, La5, Cine34

Su Iris, alle 21.00, il film commedia del 2017, di Lorraine Lévy, Dr. Knock, con Omar Sy. Il Dottor Knock, ex truffatore, arriva in un piccolo vantaggio in cerca di fortuna. Quando nota che gli abitanti sono in perfetta salute, decide di diagnosticare un malanno a ciascuno di loro.

Su La5, alle 21.10, il film drammatico del 2015, di Mark Jean, Hello, It’s Me, con Kellie Martin, Kavan Smith, Erin Pitt. Due anni dopo la morte improvvisa del marito, Annie non riesce a superare il dolore e respinge James, un uomo che la corteggia. Poi inizia a ricevere messaggi dall’aldilà.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1977, di Sergio Citti, Casotto, con Mariangela e Anna Melato, Michele Placido. In una domenica d’agosto, diversi personaggi si alternano in uno stabilimento balneare di Ostia. Tra loro, le sorelle Giulia e Bice che tentano di sedurre un austero funzionario.

Stasera in tv domenica 11 luglio 2021, Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2012, di Ben Lewin, The sessions – Gli appuntamenti, con Helen Hunt. Mark, scrittore tetraplegico a causa della poliomielite, non ha fatto mai sesso. Incontra così la sua terapista, che gli promette sei sedute per insegnargli ad avere rapporti con le donne.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2014, di Paul King, Paddington. Un giovane orso decide di lasciare il Perù per cercare a Londra un esploratore incontrato anni prima. Ospitato dalla famiglia Brown che lo battezza Paddington, si trova a vivere mille avventure.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2016, di Peter Berg, Boston – Caccia all’uomo, con Mark Wahlberg. L’agente Richard DesLauriers e il sergente Tommy Saunders devono trovare i responsabili dell’attentato alla Maratona di Boston del 2013: si tratta di due fratelli di origine cecena.

