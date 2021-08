Melaverde 1 agosto, tra grana padano e polli biologici

Condividi su







Raimondo Todaro lascia Ballando con le Stelle. Dopo 16 anni il ballerino ha deciso di abbandonare la grande famiglia nella quale è stato accolto appena maggiorenne e si avvia alla ricerca di nuove esperienze professionali.

L’annuncio che Raimondo Todaro lascia Ballando con le Stelle è stato dato dallo stesso ballerino sui suoi profili social. E quindi la decisione è ufficiale. E arriva comunque inaspettata soprattutto considerando che Todaro era uno dei ballerini di punta del dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Ecco le parole con cui Raimondo Todaro ha comunicato, non solo ai suoi fan la decisione di lasciare il programma. E lo ha fatto attraverso Instagram.

“Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita, e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella di Ballando con le stelle e su tutti Milly Carlucci. All’epoca ero appena maggiorenne, ed oggi sento di dover ringraziare tutti loro per ciò che mi hanno insegnato e permesso di scoprire“.

“Ma, come spesso accade nelle famiglie, un figlio matura l’idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli. Ed è per questo motivo che ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide, consapevole e grato per gli strumenti che Ballando e Milly mi ha hanno dato. Ai miei colleghi faccio un grosso in bocca al lupo e lo spettacolo me lo godrò da casa tifando per ognuno di loro“.

I riconoscimenti

Le vittorie di Todaro a Ballando con le Stelle sono state ben cinque. A vincere in tutti questi anni è stata la coppia che Raimondo Todaro ha formato insieme a molti personaggi femminili del mondo dello spettacolo e non. In particolare ha ballato con Fiona May, Veronica Oliver, Elisa Di Francisca e Giusy Versace. A questo bisogna aggiungere la prima vittoria che Raimondo Todaro conquistò appena arrivato nel programma. Vinse infatti la seconda stagione in coppia con l’ex Miss Italia, Cristina Chiabotto.

Il futuro di Raimondo Todaro dopo Ballando con le Stelle

A questo punto è logico ipotizzare quale potrebbe essere il futuro di Raimondo Todaro dopo l’abbandono di Ballando con le Stelle. A tale proposito si rincorrono molte voci sul web. Intanto qualcuno pensa che Todaro potrebbe arrivare nel talent show Amici ideato e condotto da Maria De Filippi. Questa sarebbe un’ipotesi.

Potrebbe così ripercorrere la stessa strada già effettuata anni fa da Natalia Titova. Anche lei maestra di ballo nel dance show di Rai 1 lasciò il programma di Milly Carlucci per approdare alla corte di Maria De Filippi dove attualmente ancora esercita il suo ruolo di maestra di ballo.

