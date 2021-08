Grand Hotel episodi L’anniversario e Il battesimo su Canale 5 – trama, cast, finale

Condividi su







L’ispettore Coliandro 8 parte a settembre con nuovi episodi su Rai 2. La serie è composta di quattro serate ed è di genere poliziesco. con ingredienti da commedia.

Ogni tv-movie ha la durata di un’ora e 40 minuti. La produzione è italiana ed è datata 2020.

L’ispettore Coliandro 8 – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è dei Manetti Bros e di Michela Cocotta. Protagonista principale nel ruolo dell’ispettore Coliandro è Giampaolo Morelli. Accanto a lui molti personaggi comprimari e guest star che faranno la propria entrata in ognuna delle quattro puntate.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Bologna e zone limitrofe. La produzione è della Garbo Produzioni per Rai Fiction.

L’ispettore Coliandro 8 – trama

Altre quattro nuove puntate per L’ispettore Coliandro. I titoli sono rispettivamente Intrigo maltese, Kabir Bedi, Il tesoro nascosto e Il fantasma. In ognuna di esse Coliandro ripropone il suo classico personaggio che ha fatto appassionare i telespettatori, soprattutto i più giovani.

Come al solito si dimostrerà in queste avventure sempre molto approssimativo, distratto e scorretto. Le sue indagini lo porteranno a collezionare figuracce ma, alla fine, uscirà sempre vincitore. Anche se il merito, come spesso è accaduto in passato, lo prenderà qualcun altro. Non avrà neanche molta fortuna con le donne secondo quanto è accaduto nelle stagioni precedenti.

Coliandro si ritroverà a gestire le sue indagini con partner femminili che alla fine, secondo uno schema già troppo collaudato in passato, lo abbandoneranno magari dopo avergli concesso una appassionante notte d’amore.

Trama episodi

Nel primo episodio dal titolo Intrigo maltese, Coliandro si trova coinvolto nelle indagini di Thea Zahra, una reporter maltese che sta indagando su un traffico internazionale.

Nel secondo avrà un ruolo importante l’attore Kabir Bedi. Coliandro dovrà aiutare Jamila che sembra una ragazzina ma in verità è una spia sotto copertura dei servizi segreti francesi. La ragazza è venuta in Italia per sventare un traffico di droga.

Nel terzo episodio dal titolo Il tesoro nascosto, Coliandro indaga insieme alla sorella di un noto gallerista vittima di regolamento di conti tra mercanti d’arte senza scrupoli.

Nell’ultimo episodio dal titolo, Il fantasma, Coliandro si ritroverà addirittura faccia a faccia con Cosa Nostra. Dovrà sventare un piano ordito appositamente per uccidere il suo superiore De Zan.

L’ispettore Coliandro 8 – quando va in onda

La nuova stagione de L’ispettore Coliandro andrà in onda su Rai 2 a partire dal 15 settembre 2021 con quattro prime serate. A meno di ulteriori cambi di palinsesto. Da sottolineare la presenza di Kabir Bedi, l’attore indiano famoso per aver interpretato Sandokan. Sarà guest star nel secondo episodio.

