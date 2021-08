Bake Off Italia 2021: anticipazioni e quando va in onda la nuova stagione su Real Time

Condividi su







Stasera in tv martedì 3 agosto 2021. Su Rai 1 è proposta la replica di Carràmba Che sorpresa. Italia 1 propone il programma musicale Battiti Live.

Raidue trasmette per lo Sport, Il Circolo degli Anelli. La7 propone uno speciale Non è L’Arena.

Segue tutta la programmazione prevista per stasera sulle reti pubbliche, private, digitali e satellitari.

Stasera in tv martedì 3 agosto 2021 – Programmazione Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il varietà Carràmba! Che sorpresa. Per omaggiare Raffaella Carrà, Raiuno propone anche stasera una delle più belle ed emozionanti puntate del suo storico programma. In otto edizioni di “Carràmba” ci sono stati più di 250 ricongiungimenti familiari, mentre oltre 150 persone hanno potuto incontrare i propri idoli.

Su Raidue, alle 21.20, Sport: Il Circolo degli Anelli. Un’altra giornata nel segno dell’atletica ai Giochi di Tokyo, mentre alcuni dei principali sport di squadra (calcio, volley, basket, pallanuoto) si avvicinano alla conclusione. Tra le finali più attese, quella del salto con l’asta maschile e i 200 metri femminili. Alessandra De Stefano ne parla con i suoi ospiti.

Su Raitre, alle 21.20, opera lirica con Pagliacci. Secondo appuntamento con i capolavori della lirica in scena all’Arena di Verona, raccontati da Pippo Baudo e Antonio Di Bella. Stasera vediamo “Pagliacci” di Ruggero Leoncavallo (l’opera è del 1892), proposta in un allestimento che è un omaggio al grande cinema di Federico Fellini.

Su Rai Premium, alle 21.20, la fiction Volare – La grande storia di Domenico Modugno, con Beppe Fiorello. Con una serie di flashback, l’ormai affermato cantante racconta la sua storia. Da quando era un ragazzo che viveva a Polignano a Mare, in Puglia, e sognava di diventare attore.

Stasera in tv martedì 3 agosto 2021 – Programmazione Mediaset

Su Italia 1, alle 21.15, il programma musicale Battiti Live. Quarto appuntamento con lo show musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Tra gli artisti che si alternano sul palco: Noemi con Carl Brave, Rocco Hunt e Ana Mena, Alice Merton, The Kolors, Aka7even, Clementino, Mr Rain, La Rappresentante di Lista, Bugo e J-Az con Jake La Furia.

La programmazione di La7, TV8 e NOVE

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Speciale “Non è L’Arena”. Massimo Giletti torna in tv per parlare della vicenda di due ragazze violentate da 4 giovani nel luglio del 2019 a Tempio Pausania. Un caso analogo a quello che coinvolge Ciro Grillo. Ma in questo caso la Procura ha chiesto l’archiviazione.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Primo appuntamento. Al ristorante arrivano nonna Anna e la nipote Simona, entrambe single. Cosa hanno in mente per loro Flavio Montrucchio e lo staff? Poi tocca a Erika sperare di incontrare l’anima gemella. Basato sul format inglese First Dates.

I film di questa sera

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2004, di Oliver Hirschbiegel, La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler, con Bruno Ganz. Berlino, 1945. Gli ultimi giorni di vita di Hitler in un bunker sotto la Cancelleria. Al suo fianco un gruppo di fedelissimi, tra cui Goebbels, Eva Braun e la segretaria Junge.

Su Rai 5, alle 21.15, il film grottesco del 2010, di Alex De La Iglesia, La ballata dell’odio e dell’amore, con Carlos Areces. Spagna, 1973. Javier, dall’animo triste, trova lavoro come pagliaccio in un circo. Ma deve subire le angherie del prepotente clown Sergio, marito della bella Natalia.

Su Tv8, alle 21.30, il film commedia del 2012, di Christian Vincent, La cuoca del Presidente, con Catherine Frot, Arthur Dupont. La chef Hortense viene richiesta, con sua grande sorpresa, dal Presidente Mitterand per occuparsi delle cucine dell’Eliseo. La gelosia dei colleghi la metterà a dura prova.

Su Nove, alle 21.25, il film thriller del 2012, di Philipp Stolzl, The Expatriate – In fuga dal nemico, con Aaron Eckhart. Ben Logan, ex agente della Cia, lavora per una multinazionale specializzata in sistemi di sicurezza. Ma ben presto scopre di essere al centro di un complotto internazionale.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1963, di Robert Aldrich, I 4 del Texas, con Dean Martin, Ursula Andress. Gli avventurieri Joe e Zack si contendono una grossa somma di denaro. Per impedire che il bottino finisca nelle tasche di un avido banchiere, decidono di allearsi.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film d’azione del 1989, di Dimitri Logothetis, Kickboxer, con Jean Claude Van Damme, Dennis Alexio. Per vendicare il fratello, rimasto paralizzato dopo un incontro di boxe thailandese, il giovane Kurt si sottopone a una durissima preparazione fisica e mentale.

Stasera in tv martedì 3 agosto Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2020, di Gianluca e Massimiliano De Serio, Spaccapietre, con Salvatore Esposito. Dopo l’infortunio del marito Giuseppe, Angela è costretta a lavorare come bracciante agricola. Quando lei muore nei campi, Lui e il figlio chiedono asilo in una tendopoli.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2003, di Len Wiseman, Underworld, con Kate Beckinsale. Selene, vampira guerriera, è coinvolta nella guerra tra la sua razza e quella dei licantropi. Entrambe rischiano di estinguersi, ma un umano può porre fine al conflitto.

