Stasera in tv mercoledì 11 agosto 2021 – Tutti i programmi in onda

Condividi su







Stasera in tv mercoledì 11 agosto 2021. Rai 3 manda in onda il film Un figlio all’improvviso.

Canale 5 propone il programma musicale All Together Now con Michelle Hunziker.

Stasera in tv mercoledì 11 agosto 2021, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, Superquark. Il servizio di apertura prodotto dalla Bbc è dedicato alle scimmie. A seguire, Barbara Gallavotti e Cristina Scardovi parlano dei vaccini. Piero Angela ospita la dottoressa Elisabetta Bernardi che spiega cosa è l’epigenetica. Continuano, inoltre, i “dietro le quinte” della storia con Alessandro Barbero.

Su Rai 5, alle 21.15, serata dedicata all’opera lirica: Semiramide. Il melodramma i due atti di Gioacchino Rossini, presentato al 40° Rossini Opera Festival di Pesaro, con la messa in scena di Graham Vick. Dirige Michele Mariotti; nel cast Salome Jicia, Vardhi Abrahamyan e Nahuel Di Pierro.

Programmi Mediaset, Tv8, Real Time, La7

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona Bianca. Il titolo del programma ideato e condotto da Giuseppe Brindisi vuole essere un auspicio per la fine della pandemia. Che, non a caso, è uno degli argomenti principe di questo talk show attento anche alla politica, al costume e all’attualità. Tanti gli ospiti che intervengono in trasmissione.

Su Canale 5, alle 21.20, il programma musicale All Together Now. Penultima serata in compagnia della gara musicale condotta da Michelle Hunziker. I sette concorrenti in gara hanno la possibilità di aggiudicarsi il premio finale di 50.000 euro. A giudicarli il “muro umano”, composto da esperti di musica, e i giurati J-Ax, Anna Tatangelo, Rita Pavone e Francesco Renga.

Su La7, alle 21.15, Caccia a Hitler. Prosegue con tre nuovi episodi la serie basata sulla premessa che Adolf Hitler non sia morto suicida il 30 aprile 1945. Nel primo si parla di Villa Baviera a Colonia Dignidad, villaggio cileno, fondato da emigrati tedeschi.

Su Tv8, alle 21.30, il talent X Factor People – 10 anni di audizioni. In attesa della nuova edizione del talent, ripercorriamo le prime apparizioni televisive di giovani artisti che, come i Maneskin, grazie a questo show sono diventati protagonisti della scena musicale.

Su Real Time, alle 21.25, il docu-reality Le ragazze senza età. Viene raccontata la storia vera di tre ragazze che all’improvviso hanno smesso di crescere e sono destinate a vivere come bambine. La loro esperienza potrà aiutare a svelare i segreti del processo di invecchiamento?

I film di questa sera mercoledì 11 agosto 2021

Su Raitre, alle 21.20, il film commedia del 2017, di Sébastien Thiéry e Vincent Lobelle, Un figlio all’improvviso, con Christian Clavier. Una sera, rientrando a casa, André (Christian Clavier) e Laurence Prioux (Catherine Frot) scoprono con costernazione che un tale Patrick (Sébastien Thiery) si è sistemato nel loro appartamento. Il bizzarro giovane sostiene di essere loro figlio. Da quel momento la vita della coppia cambia.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico di Tim Burton, Batman – Il ritorno, con Michael Keaton, Danny DeVito. L’Uomo Pipistrello deve vedersela con una nuova micidiale minaccia: il Pinguino, una creatura deforme che vuole distruggere Gotham City con l’aiuto della bella Catwoman.

Su Iris, alle 21.00, il film commedia del 1980, di John Landis, The Blues Brothers, con Dan Aykroyd, John Belushi. Per evitare la chiusura dell’orfanotrofio in cui sono cresciuti, due fratelli devono procurarsi cinquemila dollari: rimettono così in piedi la loro vecchia banda musicale.

Su La5, alle 21.10, il film drammatico del 2004, di Luca Lucini, Tre metri sopra il cielo, con Katy Louise Saunders, Riccardo Scamarcio. Babi è una ragazza e studentessa modello, Step un ribelle problematico. I due non potrebbero essere più diversi, ma si innamorano. La loro storia avrà, però, un lieto fine?

Stasera in tv mercoledì 11 agosto Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2020, di Christopher Nolan, Tenet, con John David Washington. Il “Protagonista”, agente della Cia, partecipa a una missione che deve sventare una guerra catastrofica. A suo vantaggio, una sofisticata tecnologia che permette di anticipare e cambiare gli eventi.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1985, di Nanni Moretti, La Messa è finita, con Nanni Moretti, Ferruccio De Ceresa. Un giovane prete torna a Roma dopo dieci anni, ma resta molto deluso. Gli amici non sono più quelli di una volta e anche i suoi familiari sono molto cambiati.

Condividi su