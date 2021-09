Stasera in tv lunedì 6 settembre 2021, tutti i programmi in onda

Condividi su







Melaverde torna, domenica 5 settembre con una nuova puntata. L’appuntamento è su Canale 5 alle 11.55. Come sempre i due conduttori on the road, sono alla ricerca delle eccellenze made in Italy nei settori agricolo e agroalimentare. Dopo la tappa della scorsa settimana, ecco dove si recano oggi Ellen Hidding e Vincenzo Venuto per la nuova stagione autunnale.

Melaverde 5 settembre la nuova stagione

Giunta alla 23esima stagione, la storica rubrica della rete diretta da Giancarlo Scheri racconta per immagini la bellezza dell’Italia. E si sofferma sulla ricchezza del suo territorio, sui tesori da scoprire, sulla forza delle tradizioni. Mette in evidenza i tanti talenti di chi si impegna nell’agricoltura e nella cura dell’ambiente, un manipolo di persone caratterizzate da grande passione e solida perseveranza.

Il viaggio nell’Italia delle eccellenze è affidato ancora una volta alla coppia formata da Ellen Hidding, dal 2010 volto femminile del programma, e Vincenzo Venuto, biologo, divulgatore, autore e amante degli animali e della natura.

Ellen Hidding in Val Serina

In apertura di puntata, Ellen Hidding si trova a Bergamo alla scoperta della Val Serina, una striscia di terra lunga circa 15 km frequentata da numerosi escursionisti durante tutto l’anno. La valle non è solo montagna incontaminata e paesaggi mozzafiato. È storia e tradizioni, centri storici medievali e contrade. Da vette imponenti a l’Orrido di Bracca, fino alle escursioni sull’Alpe Arera e al Rifugio Capanna 2000, e sul Sentiero dei Fiori.

Poi dalla Cattedrale Vegetale alla passeggiata ai piedi del Monte Alben, fino alla visita del suo Parco Avventura; dal centro storico di Serina alle Miniere di Dossena, le cui affascinanti gallerie oggi sono nuovamente percorribili.

Vincenzo Venuto sul lago di Garda

Vincenzo Venuto, invece, si reca lungo la sponda bresciana del Lago di Garda per raccontare la storia di una vera icona del made in Italy: la Cedrata Tassoni.

La bevanda, il cui storico jingle era cantato niente po’ po’ di meno che da Mina, oggi si è evoluto a una nuova linea biologica. Le ricette hanno pochi ingredienti, da materie prime selezionate, senza aggiunta di aromi artificiali o conservanti, con ridotte quantità di zucchero. E sempre imbottigliate in vetro, come da tradizione, per garantire qualità e rispetto dell’ambiente.

Il programma è fruibile anche su MediasetPlay.

