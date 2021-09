Sanremo 2022 via le Nuove Proposte, tutte le novità

Condividi su







L’inizio di Scene da un matrimonio, condotto da Anna Tatangelo, è stato posticipato di due settimane. Al suo posto arriva il daytime di Amici, inizialmente previsto per sabato 18 settembre.

É accaduto quello che nessuno si aspettava potesse avvenire: per la prima volta Mara Venier, con la sua Domenica In agli esordi si scontra con l’amica e collega Maria De Filippi. Amici infatti si sposta nell’insolita collocazione della domenica pomeriggio per coprire il buco lasciato da Scene da un matrimonio, la cui produzione non è ancora pronta.

Ecco il comunicato Mediaset

Per realizzare al meglio e con la massima qualità produttiva “Scene da un matrimonio”, il nuovo programma pomeridiano di Canale 5 non esordirà domenica 19 settembre come previsto ma sarà posticipato a domenica 3 ottobre.

Al suo posto, nel quadro dell’evoluzione di una giornata editorialmente importante come la domenica, Mediaset ha chiesto al team produttivo di “Amici” di andare in onda per due settimane non il sabato come di consueto ma la domenica. La proposta è stata accolta e Mediaset ringrazia il team per la disponibilità.

Sabato 18 settembre nel pomeriggio di Canale 5 non sarà quindi in onda “Amici” ma un titolo delle soap-opera attualmente in palinsesto.

Scene da un matrimonio posticipato – motivi

Anna Tatangelo si è parlato tanto. Ci sono state anche polemiche e riflessioni dovute al fatto che la domenica pomeriggio di La notizia arriva così all’improvviso pochi giorni prima dell’esordio di Scene da un matrimonio. Del programma condotto dasi è parlato tanto. Ci sono state anche polemiche e riflessioni dovute al fatto che la domenica pomeriggio di Canale 5 con questo programma cambia radicalmente aspetto. La stessa Anna Tatangelo ha sottolineato che Scene da un matrimonio è completamente diverso dal programma di Barbara D’Urso con il quale non ha nulla in comune. Si tratta di una rivisitazione del daytime pomeridiano della principale rete Mediaset che sta cercando così di contrastare lo strapotere di Mara Venier nella medesima fascia oraria. Sarà interessante seguire la sfida tra la nuova edizione di Domenica In e l’esordio di Amici 2021 che ricordiamo si sposta alla domenica soltanto per le prime due puntate.

