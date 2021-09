Dayane Mello molestata a La Fazenda: squalificato Nego Do Borel

Condividi su







Il caso Dayane Mello molestata a La Fazenda sta facendo molto discutere l’opinione pubblica non solo in Brasile, ma anche in Italia. Nelle ultime ore è arrivato il provvedimento di squalifica contro il presunto molestatore (e concorrente del reality) Nego Do Borel.

Dayane Mello molestata a La Fazenda 2021

La modella è attualmente concorrente del reality show brasiliano La Fazenda, trasmesso sul canale Record Tv e prodotto dalla Teleimage, Strix Television e Sony Pictures Television. Ma spiacevoli eventi stanno segnando la sua permanenza all’interno della fattoria.

Alcuni giorni fa, durante la notte, un altro concorrente del reality brasiliano, Nego Do Borel, si è introdotto nel letto della Mello, cercando con insistenza di baciarla e toccarla contro la sua volontà. Davanti ai suoi rifiuti, Nego ha persino scagliato un secchio contro la modella.

Per fortuna Dayane è stata solo sfiorata dall’oggetto. Questi eventi hanno scosso non poco la serenità della modella che, dopo una crisi di pianto, aveva preso la decisione di abbandonare il reality. Dopo quell’episodio tra i due non ci sono stati altri avvicinamenti.

Qualche sera fa, però, Dayane era visibilmente alterata a causa di qualche bicchiere di troppo bevuto durante la festa organizzata all’interno della fattoria. La Mello pare sia stata molestata da Nego Do Borel mentre era in uno stato confusionale tale da non permetterle di difendersi.

Le molestie subite dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 sono apparse come delle vere e proprie violenze, scatenando così l’indignazione dei telespettatori e dei fan della modella. Grazie al tam tam mediatico, i drammatici fatti avvenuti nel reality brasiliano sono arrivati anche in Italia, sollecitando così una reazione anche nei fan italiani della Mello.

Il provvedimento contro Nego Do Borel

A gran voce si è chiesto che la produzione del reality prendesse dei seri provvedimenti nei confronti di Do Borel. E così è stato. Dopo alcuni giorni, è arrivato un comunicato ufficiale in cui si annuncia la squalifica del cantante brasiliano.

Una decisione presa dopo aver analizzato attentamente i filmati, oltre che ascoltato le testimonianze della modella, di Do Borel e degli altri concorrenti. La decisione della produzione però ha sorpreso alcuni coinquilini della fattoria, che hanno giudicato eccessivo il provvedimento, derubricandolo a un gesto non eccessivamente grave.

Insomma ora Dayane appare ‘colpevole’ agli occhi dei suoi coinquilini per la squalifica di Do Borel. Una situazione surreale che sta infiammando il popolo dei social che chiede, con sempre maggiore insistenza, che la Mello vada via da quel reality e si allontani al più presto da un sistema che non la sta garantendo.

Dayane Mello molestata a La Fazenda 2021: Parpiglia, Salemi e Cannavò

Tra i primi a riferire in Italia delle molestie subite da Dayane Mello nel reality brasiliano è stato il giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia. “Si chiama telenovela o soap in Brasile del resto ne sono padri creatori. Peccato che tra i personaggi scelti, con patologie diverse, ci siano un molestatore ed una ragazza ‘leggera e fragile’” ha commentato sui social lo scrittore.

Parpiglia ha poi proseguito sottolineando il fatto che la produzione de La Fazenda stia gestendo male la situazione con protagonisti la Mello e Do Borel. E ha affermato che, per motivi differenti, entrambi non dovrebbero frequentare i reality.

Negli ultimi giorni anche Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi si sono spese in favore di Dayane. Entrambe hanno espresso grande preoccupazione e sollecitato i responsabili del profilo social della modella di attivarsi per contattare la produzione e far uscire la Mello dal reality.

I retroscena su Nego Do Borel

Nego do Borel è il nome d’arte di Leno Maycon Viana Gomes. Classe 1992 è un cantante molto noto in Brasile, dove ha fatto anche l’attore. Tra i suoi brani di successo anche “Os Cara do Momento”, “Diamante de Lama”, “Bonde dos Brabos” e “Você Partiu Meu Coração”.

Nego do Borel è uno dei pochi artisti brasiliani a entrare nella Billboard Hot 100 degli Stati Uniti. Stando ad alcune rivelazioni fatte dal giornalista Gabriele Parpiglia, il cantante brasiliano è entrato a La Fazenda con tre denunce per aggressioni e violenza domestica, fisica e psicologica da parte di tre donne diverse.

