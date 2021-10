Melaverde 24 ottobre tra birra agricola e prosecco

Condividi su







Dagli stessi produttori della rivoluzionaria docu inchiesta “Framing Britney Spears” – per il ciclo televisivo curato dal Times The New York Times Presents – sbarca in esclusiva su discovery+ da domenica 17 ottobre la seconda parte dell’inchiesta dal titolo “Controlling Britney Spears”.

Controlling Britney Spears

“Mi merito di avere una vita come chiunque altro”. Questo è uno degli inquietanti audio che testimonia come la libertà di Britney Spears sia stata violata a pochi giorni da un’udienza decisiva sul suo caso in cui il padre James “Jamie” Spears è stato sospeso dal ruolo di tutore legale.

Il documentario ripercorre la vita della pop star sotto la tutela del padre e vengono alla luce fascicoli e informazioni in cui Britney afferma che la tutela legale esercitata dal padre nei suoi confronti era diventata uno “strumento di controllo e oppressione”.

Nello speciale emergono i dettagli di un vero e proprio sistema di stretta sorveglianza, messo in atto per monitorare ogni movimento della pop star. Tutto ciò è stato possibile grazie alle interviste esclusive di chi era in contatto diretto con Britney durante la sua custodia. Dalla storica assistente Felicia Culotta all’ex tour manager Dan George. Fino all’ex capo della sicurezza Alex Vlasov che ha testimoniato come il padre di Britney gestisse in maniera maniacale ogni aspetto della vita della figlia. Telefoni sotto controllo, cimici, minacce e pedinamenti erano all’ordine del giorno per la star che non poteva essere libera nemmeno di fare shopping.

L’inchiesta

Attraverso le testimonianze raccolte nella docu-inchiesta, viene fuori che James Spears e i tutori hanno isolato Britney dai suoi amici e dagli affetti più cari rendendole molto difficile vivere una vita normale. La cantante non poteva nemmeno vedere i suoi figli senza essere spiata e in alcuni casi persino minacciata di non poterli più vedere. Grazie anche ai sostenitori del movimento #FreeBritney si è scoperto come l’abuso nei suoi confronti fosse costante, dal blocco di carte di credito alla gestione dei farmaci da assumere.

Britney Spears ora sembra rinata e finalmente libera di riprendersi la propria vita ma è veramente finita per lei? Ci saranno ancora nuovi risvolti? Farà causa al padre? Tante ancora le risposte che si sottopongono i numeri fans.

“Controlling Britney Spears” sarà disponibile in esclusiva solo su discovery+ dal 17 ottobre. L’hashtag ufficiale è #controllingbritneyspears.

