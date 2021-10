Melaverde 17 ottobre a Brescia e in provincia di Ravenna

Condividi su







Stasera in tv martedì 12 ottobre 2021. Su Raidue il film The Equalizer 2 – Senza perdono. Su Canale 5 il film drammatico Titanic con Leonardo DiCaprio.

Stasera in tv martedì 12 ottobre 2021, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Purché finisca bene. Titolo dell’episodio di stasera: “Digitare il codice segreto”. Alberto Ferretti (Neri Marcorè) è diventato famoso per aver scritto un bestseller che spiega come curare l’avarizia. Il problema è che Ferretti in realtà è molto tirchio e teme che qualcuno lo scopra. E quando s’innamora di Beatrice (Valeria Bilello), le cose si complicano.

Su Raidue, alle 21.20, il film The Equalizer 2 – Senza perdono. Robert McCall, in passato agente segreto, si guadagna da vivere facendo l’autista. Si trova costretto a rientrare in azione quando la sua amica Susan, indagando, cade in un tranello e viene uccisa.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con #Cartabianca. La campagna per la terza dose del vaccino anti Covid; le ripercussioni sulla scena politica nazionale delle elezioni amministrative; la complessa situazione tedesca, con le difficoltà per creare il nuovo governo. Sono alcuni dei temi che si propongono all’attenzione di Bianca Berlinguer e dei suoi ospiti.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. L’attualità politica e sociale è come di consueto al centro del programma di Mario Giordano. Il giornalista alessandrino ha debuttato in televisione nel 1997, collaborando con Gad Lerner nel programma “Pinocchio”, in onda sulla Rai. Successivamente è stato direttore del Tg4 dal gennaio 2014 al maggio 2018.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Nella seconda puntata della stagione, Nicola Savino è affiancato da Rocìo Munoz Morales. Come le altre co-conduttrici di questa edizione, all’inizio Rocìo vestirà l’abito da iena ma poi, nel corso della serata, potrà dare libero sfogo alla sua creatività. La prossima settimana toccherà ad Elisabetta Canalis.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Dagli Studios di Via Tiburtina, a Roma, Giovanni Floris dà il via a una nuova puntata. Stimolata dai sondaggi di Nando Pagnoncelli, la discussione verterà tra l’altro sul certificato vaccinale e sulle polemiche nella maggioranza.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Matrimonio a prima vista Italia. Terza puntata della nuova edizione. Dopo l’incontro dei rispettivi partner e il matrimonio, Martina e Davide, Dalila e Manuel, Jessica e Sergio vanno in viaggio di nozze. Come andrà tra loro?

I film di questa sera martedì 12 ottobre 2021

Su Rai 4, alle 21.20, il film drammatico del 2018, di Yann Demange, Cocaine – La vera storia di White Boy Rick, con Richie Merritt, Matthew McConaughey. Anni 80. Il giovane Rick, figlio di un trafficante, è costretto a fare da informatore all’Fbi. La situazione si complica quando inizia a spacciare per conto proprio.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2017, di Dan Gilroy, End of justice – Nessuno è innocente, con Denzel Washington. Roman, affetto da autismo, è un avvocato idealista che ha sempre lavorato nell’ombra. Ma la morte del socio lo costringe a sporcarsi le mani in un prestigioso studio legale.

Su Rai 5, alle 21.15, il film thriller del 2003, di James Mangold, Identità, con John Cusack, Ray Liotta, Amanda Peet. A causa del maltempo, dieci persone si ritrovano intrappolate in un motel. Nell’albergo però si nasconde anche un killer, intenzionato a ucciderle una dopo l’altra. Perché?

Su Canale 5, alle 21.20, il film drammatico del 1997, di James Cameron, Titanic. Southampton, Inghilterra, 10 aprile 1912: il transatlantico Titanic sta per salpare per la sua traversata inaugurale. A bordo si incontrano il giovane artista spiantato Jack Dawson (Leonardo Di Caprio) e Rose Dewitt Bukater (Kate Winslet), in viaggio con il fidanzato (Billy Zane). Nascerà un amore.

Su Tv8, alle 21.30, il film d’azione del 2013, di B. Kormàkur, Cani sciolti, con Denzel Washington, Mark Wahlberg. Gli agenti Bobby Trench e Marcus Stigman, infiltrati in una banda di narcotrafficanti, diffidano l’uno dell’altro. Ma, quando la loro missione fallisce, sono costretti a collaborare.

Nove, Iris, Cine34

Su Nove, alle 21.25, il film d’azione del 2013, di Antoine Fuqua, Attacco al potere, con Gerard Butler, Aaron Eckhart. Un gruppo di estremisti attacca la Casa Bianca, prendendo in ostaggio il presidente e il suo staff. L’ex agente dei servizi segreti Mike Banning è l’unico che può salvare la Nazione.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1962, di Joseph Newman, I 300 di Fort Canby, con George Hamilton. In un fortino in territorio apache due tenenti litigano per una ragazza. Quando uno dei due viene ucciso dagli indiani, l’altro, sconvolto, rinuncia all’amore per il dovere.

Su Cine 34, alle 21.00, il film drammatico del 2000, di Giuseppe Tornatore, Malèna, con Monica Bellucci, Giuseppe Sulfaro. Durante la Seconda Guerra Mondiale, in un paese della Sicilia, il quattordicenne Renato s’innamora perdutamente di Malèna, la donna più bella e desiderata del luogo.

Stasera in tv martedì 12 ottobre 2021, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2010, di Martin Campbell, Fuori controllo, con Mel Gibson. La figlia dell’agente di polizia Thomas Craven viene barbaramente uccisa. Gli inquirenti vorrebbero far credere che il vero bersaglio fosse il padre, ma la verità è un’altra.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film fantastico del 2019, di Alice Waddington, Paradise Hills, con Emma Roberts. Uma si sveglia in una stanza sconosciuta scoprendo di essere su un’isola, sede di una clinica che addestra le donne a diventare perfette. Insieme alle ragazze ribelli, tenterà una fuga.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di guerra del 2014, di David Ayer, Fury, con Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman. Germania, aprile 1945. Il sergente Don Collier, al comando del carro armato Fury, deve compiere con i suoi uomini un’ultima, difficile missione dietro le linee nemiche.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2019, di Bill Condon, L’inganno perfetto, con Helen Mirren, Ian McKellen. Con l’aiuto di un complice, l’anziano ed esperto truffatore Roy Courtnay architetta un piano complesso per derubare la coetanea ricca vedova Betty McLeish.

