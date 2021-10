Stasera in tv mercoledì 27 ottobre 2021 – Tutti i programmi in onda

Condividi su







Stasera in tv lunedì 25 ottobre 2021. Su Raiuno l’ultima puntata della fiction I Bastardi di Pizzofalcone 3. Su Rete 4 l’attualità con Quarta Repubblica con Nicola Porro

Stasera in tv lunedì 25 ottobre 2021, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, l’ultima puntata della fiction I Bastardi di Pizzofalcone 3. Titolo dell’episodio: “Verità”. Il ritrovamento di un uomo in mare, ucciso da una serie di colpi violenti, sembra un caso di normale amministrazione. Ma quando l’ispettore Lojacono (Alessandro Gassman) riesce ad identificare il defunto, scopre che la sua morte è legata all’attentato che ha coinvolto i Bastardi.

Su Raidue, alle 21.20, l’attualità con Quelli che il lunedì. Un’altra serata all’insegna dell’ironia e della comicità con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. Nel cast c’è anche Ubaldo Pantani, che fa parte della squadra di “Quelli che” fin dal 2009. Esilaranti, tra le altre, le sue imitazioni di Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti, toscani come lui.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Report. Il programma di Sigfrido Ranucci apre stasera la nuova edizione con un’inchiesta sulla pandemia di Covid-19 e la campagna vaccinale. Il virus continua a correre: colpa della variante Delta, ma anche della perdita di efficacia dei vaccini. Poi si passa ai temi ambientali, partendo dall’ex Ilva di Taranto.

Su Rai 5, alle 21.15, il talk show Nessun dorma. Massimo Bernardini ospita due grandi sassofonisti che, pur di generazioni diverse, hanno molti punti in comune: Paolo Tomelleri, che tra i brani propone “Sweet Lorraine” e Stefano Di Battista che ascolteremo anche in “Straight No Chaser”.

Programmi Mediaset, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Molti gli argomenti di attualità che si propongono all’attenzione di Nicola Porro e della sua folta schiera di opinionisti: si parte da un commento sull’entrata in vigore del Green Pass obbligatorio, per passare poi all’analisi delle tensioni all’interno del Movimento 5 Stelle e della Lega.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. In diretta da Cinecittà, Alfonso Signorini conduce il primo appuntamento settimanale con il reality. Come sempre in scaletta ci sono le tanto temute nomination e l’eliminazione del concorrente di turno tramite il televoto. Per il vincitore, il montepremi è di 100.000 euro, metà del quale andrà in beneficenza.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. Continua il viaggio di Francesco Panella alla caccia del miglior ristorante italiano all’estero. La tappa è Monaco. Qui Panella incontra tre italiani che lo portano a mangiare nel loro locale preferito. In palio, per loro, cene pagate per un anno.

Su Real Time, alle 21.25, il docu-reality Vite al limite. Per Chrystal i problemi aumentano di giorno in giorno e deve essere aiutata dalla figlia per fare la doccia. Il dottor Now cerca di aiutarla a risolvere i suoi traumi infantili e a farle cambiare il suo stile di vita. Ma per Chrystal è molto difficile.

I film di questa sera lunedì 25 ottobre 2021

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1966, di Edward Dmytryk, Alvarez Kelly, con Richard Widmark. Durante la guerra di Secessione americana, un allevatore vende i suoi capi all’esercito nordista, mettendosi così in cattiva luce agli occhi di un ufficiale sudista.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2018, di Scott Mann, Final Score – L’ultima partita, con Pierce Brosnan. Uno stadio viene preso d’assalto da un gruppo di ribelli russi armati capeggiati dai fratelli Dimitri (Pierce Brosnan) e Arkady Belav (Ray Stevenson). L’ex militare Michael Knox (Dave Bautista) cercherà di mettere in salvo i 35.000 spettatori, tra cui anche la figlia di un suo commilitone morto al fronte.

Su La7, alle 21.20, il film thriller del 2005, di Sydney Pollack, The interpreter, con Sean Penn, Nicole Kidman. Silvia Broome, una giovane interprete che lavora all’Onu, scopre un complotto per uccidere il leader di uno Stato africano. Un poliziotto di New York le darà una mano.

Su Tv8, alle 21.30, il film fantastico del 2002, di Sam Raimi, Spider-Man, con Tobey Maguire, Willem Dafoe. Punto da un ragno geneticamente modificato, il giovane Peter Parker acquisisce straordinari poteri che decide di mettere al servizio del bene, diventando un supereroe.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1990, di Francis Ford Coppola, Il Padrino – Parte III, con Al Pacino. Michael Corleone, tradito dagli amici, decide di allontanarsi dal corrotto mondo malavitoso. Capisce però che la criminalità è ovunque, perfino negli ambienti ecclesiastici.

Stasera in tv lunedì 25 ottobre, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2021, di Steven Soderbergh, No Sudden Move, con Benicio del Toro. Anni 50, Detroit. Ronald, Curt e Charley, tre delinquenti, vengono ingaggiati per costringere un impiegato della General Motors a rubare un documento aziendale. Ma il piano si complica.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2007, di Tony Gilroy, Michael Clayton, con George Clooney. L’avvocato Clayton falsifica i fatti per i clienti dello studio legale dove lavora. Ma un giorno scopre che i colleghi difendono una multinazionale che produce diserbanti tossici.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2006, di Andrew Davis, The Guardian – Salvataggio in mare, con Kevin Costner. Ben Randall, capitano di una squadra di salvataggio in mare, deve addestrare le nuove reclute. Concentrerà la sua attenzione su Jake, un promettente ragazzo.

Condividi su