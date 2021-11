Prodigi – la musica è vita: mercoledì 17 novembre su Rai 1 – tutte le anticipazioni

Condividi su







Torna su Rai 1 Prodigi la musica è vita 2021. Il programma, arrivato alla quinta edizione, è previsto in prima serata su Rai 1 mercoledì 17 novembre alle 21:20.

Realizzato in collaborazione con l’UNICEF è condotto, dal Teatro Uno di Cinecittà World, da Gabriele Corsi e Serena Autieri, già conduttrice della quarta edizione.

Prodigi – la musica è vita 2021 – anticipazioni

I protagonisti della serata sono nove giovanissimi talenti che si metteranno alla prova tra canto, danza e musica. Hanno un’età compresa tra i 10 ed i 16 anni e sono accompagnati dal vivo dall’orchestra giovanile “Sesto Armonico“.

A valutare le loro per formare una giuria composta da sei personaggi noti nel mondo dello spettacolo. Si tratta di Malika Ayane, Peppe Vessicchio per il canto, Samanta Togni e Luciano Cannito per la danza, Ermal Meta e Laura Marzadori primo violino dell’orchestra del Teatro alla Scala di Milano per la musica.

Ospite speciale della giuria è Flavio Insinna conduttore delle precedenti edizioni del programma. Ogni categoria avrà un finalista, mentre al vincitore assoluto sarà assegnata una borsa di studio offerta dall’UNICEF Italia. Quest’ultimo è eletto da una giuria tecnica composta da 100 elementi, tutti personaggi esperti nel campo delle tre categorie: musica, danza e canto.

Ospiti

Molti sono gli ospiti presenti nel corso della serata che prevede anche numerosi momenti di solidarietà per l’UNICEF. Tra gli ospiti ci sarà Lino Banfi, ambasciatore dell’UNICEF Italia che racconterà la sua esperienza in questo ruolo.

Presente anche Alessandra Mastronardi, Goodwill Ambassador dell’UNICEF che parlerà del programma di accoglienza in Turchia a 100 km da Aleppo. L’obiettivo è assicurare in questo caso alloggi e protezione ai profughi siriani e garantire ai bambini di poter andare a scuola e completare i propri studi.

Per questo sul palco ci sarà anche Regina De Dominicis rappresentante UNICEF in Turchia. Viene affrontato anche il tema dell’affido dei bambini. E a questo proposito viene raccontata la storia di Christian, un ragazzo di origini albanesi che grazie ai suoi genitori affidatari è riuscito a realizzare il sogno di poter ballare.

A raccontare la sua storia sarà il testimonial dall’UNICEF Italia Stefano De Martino. Nel corso della serata si sarà anche il rapper Clementino che porta sul palco la storia di Angela, una bimba amante della danza e dell’hip-hop che frequenta la Casa di Vetro di Forcella a Napoli.

Sul palco anche Roy Paci a raccontare una storia che ha come città protagonista Palermo. Infine è previsto il video messaggio del cantautore Ultimo Goodwill Ambassador dell’UNICEF Italia attualmente in missione in Mali.

I fondi raccolti durante il corso della trasmissione sosterranno i programmi contro la malnutrizione dei bambini e contro la pandemia Covid.

Il numero solidale a cui poter donare è 45525. La direzione artistica è di Peppe Vessicchio. La regia e di Maurizio Pagnussat.

Condividi su