Scene da un matrimonio – le selezioni si svolgono all’evento Roma Sposa

Scene da un matrimonio è un programma televisivo in onda da ottobre 2021 su Canale 5 e condotto da Anna Tatangelo. Le selezioni delle coppie che prenderanno parte nel programma Scene da un matrimonio si svolgeranno presso l’evento Roma Sposa nel mese di novembre 2021.

Scene da un matrimonio – Format, produzione, anticipazioni

Scene da un matrimonio, idea di Gianni Ippoliti, è prodotto da Pesci Combattenti, la società di produzione di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa. La regia è di Aldo Iuliano, mentre la produzione esecutiva è di Marianna Capelli e Francesca Gioia.

Il programma ha fatto il suo debutto sabato 2 ottobre 2021 su Canale 5, proseguendo per un totale di otto puntate dalla durata di un’ora, che vanno in onda ogni sabato alle ore 14.10. Attualmente si è giunti alla sesta puntata andata in tv lo scorso sabato 6 novembre.

Il programma va in onda il sabato pomeriggio su Canale 5, ma è possibile guardarlo anche in streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Play.

Nonostante uno share tra il 13% e il 14%, Scene da un matrimonio non soddisfa i numeri che solitamente raggiungono altri programmi targati Mediaset, ad esempio Amici di Maria de Filippi. Per questo, o almeno così pare, il programma non sarà prolungato oltre le 8 puntate accordate in partenza. Questo significherebbe anche l’uscita dalla conduzione da parte di Anna Tatangelo.

Scene da un matrimonio Roma Sposa – Le selezioni dall’11 al 14 novembre 2021 all’evento fieristico

Sebbene l’annuncio di un mancato rinnovo del programma condotto da Anna Tatangelo per il 2022, le selezioni per Scene da un matrimonio non si fermano e avranno luogo nel corso di Roma Sposa. L’evento fieristico si terrà a Roma, nel Palazzo dei Congressi all’Eur, dall’11 al 14 novembre 2021.

Roma Sposa è l’evento più importante dedicato ai futuri sposi. Per parteciparvi è possibile acquistare il biglietto sul sito. Gli orari e i giorni sono così predisposti: giovedì e venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 20.00, mentre sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00. La selezione è rivolta a tutte quelle coppie che stanno organizzando il loro matrimonio. Queste avranno l’opportunità di raccontare le proprie storie, così che quelle più emozionanti saranno scelte per le nuove puntate.

Lo scopo del programma e dell’evento è chiaro e significativo per un’Italia che ha appena riaperto alla celebrazione delle nozze dopo l’interruzione causa pandemia. Il matrimonio, inoltre e specialmente negli ultimi anni, è elemento di discussioni per quanto riguarda il genere degli individui che compongono una coppia. Se celebrato in ogni sua forma, offre spunti rivolti verso una nuova contemporaneità, oltre che uno sguardo sereno sul ritorno alla normalità.

