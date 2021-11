Non è L’Arena 17 novembre 2021, dal Green Pass al caso Eitan – anticipazioni

Condividi su

Nuovo appuntamento oggi, mercoledì 17 novembre 2021, con “Non è l’Arena” il programma di Massimo Giletti in onda in diretta alle 21:15 su La7.

Non è L’arena 17 novembre 2021, il caso Eitan

Caso Eitan, parla in esclusiva il nonno materno Shmuel Peleg contro cui in Italia è stato spiccato un mandato di cattura internazionale per aver portato il bambino in Israele. Il piccolo di sei anni, unico sopravvissuto al tragico incidente del Mottarone, è al centro di una battaglia legale tra la zia paterna affidataria della sua tutela e la famiglia materna. In studio Roberta Bruzzone e Andrea Catizone.

In primo piano l’emergenza Covid, le nuove regole del Green Pass, le piazze no vax, che continuano ad organizzarsi in tutto il Paese, sulle quali si allunga l’ombra nera dei movimenti di estrema destra. Chi sta cavalcando davvero la protesta?

Il giallo sul green pass di Pippo Franco

Continua poi il giallo della vaccinazione di Pippo Franco e l’inchiesta della Procura di Roma sui green pass falsi che vedrebbe coinvolto il suo medico di base e il camice bianco romano dei vip Antonio De Luca. Parteciperanno al dibattito Nunzia Schirilò, Luca Telese, Gianluigi Paragone, Nino Cartabellotta, Matteo Bassetti.

Tra gli ospiti lo youtuber Social Boom denunciato perché entrato alla fiera di Rho con un green pass falso.

Infine davanti alle telecamere di “Non è l’Arena” il leader di Italia Viva Matteo Renzi si confronterà in un faccia a faccia con Giletti sulle polemiche di questi giorni incentrate sull’inchiesta Open e sullo scontro politico con il Movimento 5s.