Zecchino d’Oro: oggi la finale con l’elezione del vincitore dell’edizione 2021

Condividi su

Rai 1 propone oggi la finale dello Zecchino d’Oro 2021. A condurre è Carlo Conti che riceve il testimone da Francesca Fialdini e Paolo Conticini. L’appuntamento è sulla prima rete di viale Mazzini in diretta alle 17:10.

Zecchino d’Oro 2021 – anticipazioni

Anche la seconda puntata di Zecchino d’Oro 2021 si è conclusa: una grande festa con Francesca Fialdini e Paolo Conticini, il divertente Grande Mago, la simpatia di Nunù, l’esibizione di Elisabetta Lizza, che rappresenterà l’Italia al Junior Eurovision Song Contest e la solidarietà di Operazione Pane.

La seconda classifica parziale delle canzoni in gara, grazie ai voti della Giuria dei Piccoli, vede in testa “Superbabbo” (testo e musica di Marco Masini, Emiliano Cecere e Veronica Rauccio). Al primo posto della puntata di venerdì c’era, invece, “Potevo nascere gattino” (testo e musica Lodovico Saccol).

Durante la finale, affidata alla conduzione di Carlo Conti, direttore artistico del Festival dello Zecchino d’Oro, alla Giuria dei Piccoli si aggiungerà una giuria speciale composta da Francesca Fialdini e Paolo Conticini, Orietta Berti, Cristina D’Avena ed Elettra Lamborghini.

Ospiti

Per la finale di oggi dello Zecchino d’Oro 2021 tante sorprese in programma, tra cui il nuovo brano di Orietta Berti con il Coro dell’Antoniano, “Amazzonia”. Un brano speciale, che racconta l’importanza del preservare il più grande polmone verde del nostro pianeta. Orietta Berti è attualmente impegnata come giudice nel programma The Voice Senior.

Ospiti della puntata finale anche i Gemelli di Guidonia vincitori dell’edizione 2021 di Tale e Quale Show. Non solo ma si sono aggiudicati anche il torneo dei campioni. Nessun concorrente prima di questa edizione aveva mai fatto l’en plein.

Continua su zecchinodoro.org il gioco web per individuare la canzone preferita dalla rete: ognuno può esprimere la propria preferenza e provare a far vincere la propria canzone del cuore.

L’appuntamento è, quindi, oggi domenica 5 dicembre, alle 17.20 su Rai 1, per scoprire il brano vincitore del 64° Zecchino d’Oro!