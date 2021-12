Stasera in tv lunedì 6 dicembre 2021, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv lunedì 6 dicembre 2021. Su Raitre l’attualità con Report condotto da Sigfrido Ranucci. Su Nove il reality Little Big Italy condotto da Francesco Panella.

Stasera in tv lunedì 6 dicembre 2021, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Blanca. Titolo dell’episodio di stasera: “Io ballo da sola”. Blanca (Maria Chiara Giannetta) cerca di convincersi di non provare nulla per Liguori (Giuseppe Zeno), perché ha saputo della sua relazione con la giornalista Marinella. Quando il figlio di lei scompare, tutti pensano a un allontanamento volontario, ma Blanca scopre che il piccolo è stato rapito.

Su Raidue, alle 21.20, il documentario Il mostro di Firenze – Quel silenzio che non tace. Bugie e verità. Si torna a parlare dei delitti del mostro di Firenze, una serie di sette duplici omicidi avvenuti fra il 1974 e il 1985 nella provincia toscana, vicenda che ha terrorizzato e sconvolto il nostro Paese. Per i delitti fu condannato in primo grado all’ergastolo, e poi assolto, Pietro Pacciani (1925-1998).

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Report. Sigfrido Ranucci torna a occuparsi dell’emergenza Covid puntando l’attenzione su come la scuola ha affrontato la pandemia. Scopriremo, tra l’altro, dove sono finiti i banchi speciali che non sono stati utilizzati perché non conformi alle norme antincendio. Stasera si parla anche di banche e di calcio.

Su Rai 5, alle 21.15, Sciarada – Il circolo delle parole. La vita di Attilio Bertolucci nato a Parma nel 1911, raccontata attraverso le memorie di studiosi e amici e un’intervista rilasciata dal poeta anni fa. Chiude la serata il film girato dal figlio Bernardo.

Programmi Mediaset, Nove, Real Time, Sky

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Le tematiche d’attualità che monopolizzano l’interesse dell’opinione pubblica sono come ogni lunedì sera protagoniste dell’approfondimento a cura di Nicola Porro, di cui stasera va in onda l’ultima puntata prima della sosta natalizia. Si parla di Super Green Pass ma anche delle ultime novità politiche.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. Quali altre sorprese ha in serbo stasera Alfonso Signorini per gli inquilini della Casa, sempre al centro di polemiche e discussioni? Sicuramente anche questa settimana vedremo dei nuovi ingressi nella Casa di Cinecittà. La puntata del lunedì proseguirà senza soste fino al 14 marzo del prossimo anno.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. Prosegue la 4° stagione del reality. Francesco Panella arriva in Belgio, a Bruxelles, per incontrare 3 italiani che vi risiedono, concorrenti della sfida che lo portano a mangiare nel ristorante dove ritrovano il sapore di casa.

Su Real Time, alle 21.25, il docu-reality Vite al limite. Robert è arrivato a pesare quasi 400 chili. Passa le sue giornate a letto e vive in una casa che assomiglia molto a un ospedale. Ha anche dei linfedemi (un’anomalia del sistema linfatico) su entrambi i fianchi. Riuscirà a rimettersi in piedi?

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, la fiction Cops 2 – Una banda di poliziotti. “Uno stinco di santo” 1° parte con Claudio Bisio. Dopo l’arresto di Anaconda, il commissario Cinardi pensa di aver raggiunto la tranquillità. Ma presto il team dovrà indagare sull’assassinio del Visconte e il furto di una preziosa reliquia.

I film di questa sera lunedì 6 dicembre 2021

Su Rai 4, alle 21.20, il film horror del 2017, di Sergio G. Sànchez, Marrowbone – Sinistri segreti, con Anya Taylor-Joy. Allie, con i fratelli e la madre, si trasferisce a Marrowbone. Dopo la morte della donna, per paura di essere separati, i ragazzi decidono di seppellirla nel giardino e mantenere il segreto.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1981, di Michele Lupo, Occhio alla penna, con Bud Spencer, Amidou. Un avventuriero giunge per caso nella cittadina di Yucca City, terrorizzata da una banda di spietati criminali. Scambiato per un medico, decide di stabilirsi sul posto.

Su Tv8, alle 21.30, il film fantastico del 2019, di Jon Watts, Spider-Man: Far From Home, con Tom Holland. Peter si sta godendo la sua vacanza in Europa, quando Nick Fury si presenta nella sua stanza d’albergo. L’uomo gli chiede di collaborare con lui per fermare il malvagio Mysterio.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2008, di Rob Cohen, La mummia – la tomba dell’imperatore Dragone, con Brendan Fraser. Risvegliatosi dal sonno eterno, un crudele imperatore cinese minaccia l’umanità. L’avventuriero Rick e sua moglie Emily cercano di fermarlo.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2016, di Stephen Hopkins, Race – Il colore della vittoria, con Stephan James. Anni ’30. La vera storia di Jesse Owens, afroamericano diventato campione di atletica, vincendo quattro medaglie d’oro ai controversi Giochi Olimpici del 1936 a Berlino.

Stasera in tv lunedì 6 dicembre, i film su Sky

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2016, di Mike Mitchell, Walt Dohrn, Trolls. Alcuni Trolls, gli esseri più felici al mondo, vengono rapiti dai Bergen, che vogliono mangiarli pensando così di provare allegria. La principessa Poppy e il prode Branch faranno di tutto per salvarli.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2013, di Adam Wingard, You’re Next, con Sharni Vinson, Barbara Crampton. I coniugi Davison festeggiano con la famiglia il loro anniversario. Ma, durante la cena, una banda di assassini mascherati irrompe nella casa. La giovane Erin cerca di fermarli.