Non è L’Arena 19 gennaio 2022: dall’intervista a Marco Melandri alle terapie intensive di Bergamo

Non è L’arena torna oggi, mercoledì 19 gennaio 2022, con il secondo appuntamento dell’anno. Il programma condotto da Massimo Giletti è in onda in diretta alle 21.15 su La7. Ad inizio puntata, un’intervista con il motociclista Marco Melandri recentemente al centro di polemiche per le sue dichiarazioni sul Covid e sui vaccini. Nello specifico ha dichiarato, come si legge su Fanpage, dopo essere risultato positivo al Covid: “L’ho fatto per necessità, dovendo lavorare e non considerando il vaccino un’alternativa valida“.

Giletti intervista l’ex campione del mondo di motociclismo Marco Melandri che racconterà la sua versione dei fatti dopo le tante polemiche scaturite dalle sue dichiarazioni sul Covid e vaccini. Le stesse dichiarazioni che hanno costretto il main sponsor del motociclista a dissociarsi da tali affermazioni e a cessare il contratto. A dialogare con loro Luca Telese. Tanti gli argomenti in primo piano dai dati dei contagi, alle quarantene fino al vaccino per i bambini. Come facciamo a capire quali sono i dati corretti? Immagini e filmati ci condurranno poi nelle terapie intensive di Bergamo per capire quanto costano i no vax ricoverati e che fine hanno fatto gli altri malati. Le cure contro il Covid Si parlerà anche delle cure contro il Covid: perché dimenticare le monoclonali? Infine la testimonianza di Rita Scherillo, mamma di Martina morta a soli 14 anni per Covid, che aprirà la discussione sul vaccino per i bambini. Parteciperanno al dibattito i senatori Pierpaolo Sileri, Tommaso Cerno, Daniela Santanchè. E ancora, il medico Nino Cartabellotta, il virologo Maria Rita Gismondo, l’autore Pasquale Bacco, Giuseppe Amodio, Paolo Mezzana e Giovanni Frajese. Infine un viaggio dall’Italia alla Polonia sui gruppi dell’estrema destra radicale e i suoi legami con il movimento no vax. Se ne parlerà con la giornalista Francesca Fagnani, l’avvocato Carlo Taormina, il giornalista e conduttore Luca Telese, il leader del movimento IoApro Biagio Passaro e il leader No Pass Marco Liccione.