Non è L’Arena 12 gennaio 2022: dall’intervista a Matteo Renzi all’obbligo vaccinale e i no vax

Condividi su

Non è L’arena torna oggi, mercoledì 12 gennaio 2022, con il primo appuntamento dell’anno. Il programma condotto da Massimo Giletti è in onda in diretta alle 21.15 su La7. Ad inizio puntata, il leader di Italia Viva Matteo Renzi si confronta in un faccia a faccia sulle sfide chiave delle prossime settimane.

Non è L’arena 12 gennaio 2022: intervista a Matteo Renzi

Giletti intervista l’ex premier e leader di Italia Viva Matteo Renzi. Tra i punti cardine dell’intervista la pandemia da Covid 19 e l’elezione del Presidente della Repubblica. In primo piano le nuove decisioni del Governo tra obbligo vaccinale per gli over 50, durata delle quarantene e aumento esponenziale dei contagi. Se ne parlerà con Pierpaolo Sileri, Andrea Crisanti e Peter Gomez. Il caso David Rossi Riflettori puntati poi sul caso della misteriosa morte di David Rossi, tornato di attualità con la riapertura delle indagini e le audizioni della commissione parlamentare d’inchiesta. In studio Carolina Orlandi, figlia di Antonella Tognazzi, moglie di David Rossi e il giornalista Antonino Monteleone. Infatti l’inviato è stato il protagonista di diverse inchieste proprio sul caso del capo della comunicazione della banca Monte dei Paschi di Siena. La vicenda è ancora avvolta nell’oscurità ed una risposta precisa ai tanti interrogativi che la circondano, non è stata ancora data. Nel corso del programma infine un importante confronto sulla fotografia di un Paese che risulta sempre più diviso tra chi è vaccinato e chi non lo è, tra chi pensa che quella che stiamo vivendo sia una “dittatura sanitaria” e chi, come alcuni genitori, è contrario al vaccino per i bambini mentre negli ospedali la pressione sulle terapie intensive si fa ogni giorno più forte. Si parlerà anche del caso dei Green Pass falsi e di tutte le polemiche che si stanno avvicendando subito dopo le ulteriori restrizioni del Governo. Parteciperanno al dibattito Fabrizio Pregliasco, Sandra Amurri, Luca Telese, Francesca Donato, Alberto Contri e Giovanni Frajese.