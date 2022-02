Stasera in tv mercoledì 2 febbraio 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv mercoledì 2 febbraio 2022. Su Raitre, l’attualità con Chi l’ha visto?, programma investigativo condotto da Federica Sciarelli. Su La7, l’attualità con Non è L’Arena, programma condotto da Massimo Giletti.

Stasera in tv mercoledì 2 febbraio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 20.40, 72° Festival di Sanremo. Al Teatro Ariston va in scena la seconda serata del Festival. Accanto ad Amadeus, c’è l’attrice Lorena Cesarini, mentre tra gli ospiti musicali ritroviamo Laura Pausini, che canta il nuovo singolo “Scatola”.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Nuovo appuntamento con il programma investigativo condotto da Federica Sciarelli. Il sito web e il centralino, 06.8262, sono pronti come sempre in ogni momento a ricevere le segnalazioni del pubblico, spesso cruciali per chiudere le indagini. Inoltre, è sempre attivo l’indirizzo di posta elettronica: 8262@rai.it

Su Rai 5, alle 21.15, serata di danza: Don Chisciotte. Dal Teatro dell’Opera di Roma, il celebre balletto con le coreografie di Laurent Hialire e Mikail Baryshnikov. Tra gli interpreti principali, Isaac Hernandez e Iana Salenko. Dirige l’orchestra il Maestro britannico David Garforth.

Programmi Mediaset, La7, Tv8

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona Bianca. Anche stasera il programma condotto da Giuseppe Brindisi propone ai telespettatori un riassunto dei fatti salienti della settimana e, con lo stile garbato del conduttore, cerca di dare risposte ai quesiti della gente. Campagna vaccinale e proteste dei No vax in primo piano, senza dimenticare però la politica.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene presentano: due anni di Covid. Come ha cambiato la nostra vita il coronavirus? Il primo lockdown, i divieti, gli abbracci vietati, le ondate, gli ospedali pieni e un elevato numero di vittime, e poi i vaccini e il Green pass. Inoltre, la voglia di normalità. Gaetano Pecoraro ripercorre i due anni che hanno sconvolto il mondo.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Non è L’Arena. Con la consueta verve anche questa sera Massimo Giletti affronta i temi che dominano le prime pagine dei giornali. Dalla situazione sanitaria e sociale si passa poi alle novità della cronaca, della politica e dell’economia.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. Viene riproposta la puntata andata in onda lo scorso 17 giugno, in cui Bruno Barbieri deve eleggere il miglior Bed & Breakfast di Lecce. Si sfidano Montatelurè, Vico dei Bolognesi per Palazzo Personè, Amaté suite and rooms e Palazzo Guido.

I film di questa sera mercoledì 2 febbraio 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film storico del 1995, di e con Mel Gibson, Braveheart – Cuore impavido. Scozia, XIII secolo. Dopo che la moglie è stata uccisa dagli inglesi, William Wallace si mette alla testa dei rivoltosi e diventa ben presto un eroe nazionale.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2014, di Luca Miniero, Un boss in salotto, con Paola Cortellesi, Rocco Papaleo. Cristina (Paola Cortellesi) vive a Bolzano con il marito e i due figli. Parla con un perfetto accento del Nord e rinnega le proprie origini napoletane. Tutto cambia quando suo fratello Ciro (Rocco Papaleo), implicato in un processo di camorra, chiede di scontare a casa di lei gli arresti domiciliari.

Su Nove, alle 21.25, il film d’azione del 1996, di e con John Travolta, Nome in codice: Broken Arrow. Vic e Riley, piloti dell’aeronautica militare, devono collaudare uno Stealth con a bordo due testate nucleari. Ma il primo decide di rubare le armi nucleari per ricattare il governo.

Su Iris, alle 21.00, il film commedia del 2004, di Steven Spielberg, The Terminal, con Tom Hanks. Viktor Navorski atterra negli Stati Uniti mentre nel suo Paese è in atto un colpo di Stato. Non può rimpatriare, ma nemmeno entrare in America. Così l’aeroporto diventerà la sua casa.

Su La5, alle 21.10, il film commedia del 2012, di Steven Soderbergh, Magic Mike, con Channing Tatum. Il falegname Mike di notte si trasforma nell’apprezzato stripper dim un famoso locale, Magic Mike. Un giorno decide di insegnare a un ragazzino i trucchi del mestiere.

Stasera in tv mercoledì 2 febbraio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2019, di Simone Godano, Croce e delizia, con Alessandro Gassman. I Castelvecchio e i Petagna sono due famiglie molto diverse tra loro. Durante una vacanza i capifamiglia, Tony e Carlo, svelano il loro amore: la notizia scardinerà gli equilibri di tutti.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2014, di Barry Levinson, The Humbling – L’ultimo atto, con Greta Gerwig, Al Pacino. Perso inspiegabilmente il dono della recitazione, l’attore Simon tenta il suicidio. Poi, nel tentativo di ritrovare la sua forza vitale, instaura una relazione con una donna molto più giovane d lui.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2010, di Luc Besson, Adèle e l’enigma del Faraone, con Louise Bourgoin. Nel 1912 l’intrepida giornalista Adèle Blanc-Sec è pronta a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi, compreso il ritrovarsi alle prese con mummie egizie e animali preistorici.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2014, di Gary Shore, Dracula Untold, con Luke Evans. Il giovane Vlad, impegnato a difendere la Romania dall’attacco turco, entra in contatto con una forza oscura che gli promette la vittoria. Ma dovrà pagare un caro prezzo.