Stasera in tv venerdì 25 febbraio 2022, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 25 febbraio, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il programma musicale Il cantante mascherato. Le sorprese sono all’ordine del giorno nella terza edizione della divertente gara musicale condotta da Milly Carlucci. Come sempre i giudici ipotizzano l’identità dei cantanti mascherati basandosi non solo sulla gestualità e la voce, ma anche sugli indizi contenuti nei video di presentazione.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. L’attore Neri Marcorè apre la puntata sul tema “Che cos’è il genio?”, con un reportage di Aurélia Rouvier sul misterioso artista britannico Banksy. Passa poi a un artista altrettanto innovativo: si tratta di Pino Pascali (1935-1968).

Programmi Mediaset, La7

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Misteri irrisolti e i fatti di cronaca che coinvolgono l’opinione pubblica sono al centro del programma investigativo condotto da Gianluigi Nuzzi. Tra gli spazi fissi, quello dedicato ai social in cui Sebastiana Cutugno legge e commenta le opinioni dei lettori arrivate sulle pagine Facebook e Istagram.

Su Canale 5, alle 21.20, la fiction Fosca Innocenti. Titolo dell’episodio di stasera: “Il canto del cigno”. Jutta Fisher, nota cantante lirica, viene trovata morta in un bosco denominato “del Diavolo”. La donna era uscita da sola all’alba senza dire nulla al compagno e manager Alberto. Durante l’indagine Fosca (Vanessa Incontrada) conosce Marcello, un affascinante critico musicale.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Nessuno in tv parla di attualità come Diego Bianchi. Tra i suoi collaboratori c’è il chitarrista Roberto Angelini. Prima di seguirlo a La7 nel 2017, il musicista ha lavorato con Bianchi già dal 2013 su Raitre nello show “Gazebo”.

Tv8, Nove, Real Time

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Nell’ultima puntata della 7° stagione, Alessandro Borghese è in Sardegna per incoronare il miglior ristorante delle vie dei pastori della Barbagia. In lizza Ristorante Sant’Elene, Abbamele Osteria, Agriturismo Canales e Agriturismo Su Pinnettu.

Su Nove, invece, alle 21.15, il varietà Fratelli di Crozza. Seconda puntata del 2022 con lo show di Maurizio Crozza, i suoi immancabili e pungenti monologhi e i suoi nuovi personaggi. Lo vediamo, tra l’altro, nei panni del Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida. Mare, sole ma anche tanti dolci: Katia Follesa e Damiano Carrara tornano in Puglia, e più precisamente a Brindisi. I tre pasticcieri in gara vengono giudicati per la location, il cabaret di paste e il loro “pezzo forte”.

I film di questa sera venerdì 25 febbraio 2022

Su Raitre, alle 21.20, il film drammatico del 2019, di Marco Kreuzpaintner, Il caso Collini, con Franco Nero. Germania 2001. Fabrizio Collini (Franco Nero), operaio italiano in pensione, uccide con tre colpi di pistola l’anziano Hans Meyer, un ricco e noto industriale. Un omicidio apparentemente inspiegabile. Il caso viene affidato all’avvocato d’ufficio Caspar Leiner, al suo primo processo importante.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2012, di Pete Travis, Dredd – Il giudice dell’Apocalisse, con Karl Urban. In una città del futuro, la legge viene fatta rispettare dai “Giudici”. Joe Dredd è uno di loro e con Cassandra indaga su un omicidio avvenuto nel quartiere gestito dalla boss Ma-Ma.

Su Iris, invece, alle 21.00, il film drammatico del 2008, di Clint Eastwood, Changeling, con Angelina Jolie. Anni ’20: Christine, una ragazza madre, ritorna dal lavoro e scopre con orrore che suo figlio è sparito. Cinque mesi dopo la polizia le consegna un altro bambino, lei protesta, ma…

Su Cine34, alle 21.00, il film drammatico del 2000, di Giuseppe Tornatore, Malèna, con Monica Bellucci. Durante la Seconda Guerra Mondiale, in un paese della Sicilia, il quattordicenne Renato s’innamora perdutamente di Malèna, la donna più bella e desiderata del luogo.

Stasera in tv venerdì 25 febbraio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2021, di Everardo Gout, La notte del giudizio per sempre, con Will Brittain. Adela e Juan, in fuga da un cartello della droga, trovano rifugio nel ranch della ricca famiglia dei Tuker, in Texas. L’annuale “notte dello sfogo” li troverà impreparati.

Su Sky Cinema Due, invece, alle 21.15, il film commedia del 2014, di Peter Bogdanovich, Tutto può accadere a Broadway, con Owen Wilson. Il regista Albertson arriva a Broadway per mettere in scena la sua nuova pièce. La protagonista sarà sua moglie, ma ai provini si presenta anche Isabella, che creerà scompiglio.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2017, di Lasse Hallstrom, Qua la zampa! con Bryce Gheisar. Il piccolo Ethan salva un golden retriever e lo chiama Bailey. Da quel momento tra i due s’instaura un forte legame, finché, anni dopo, il cane si ammala e muore.

Su Sky Cinema Action, infine, alle 21.00, il film thriller del 1996, di Jan De Bont, Twister, con Bill Paxton, Helen Hunt, Lois Smith. Jo e l’ex marito Bill, meteorologi, danno la caccia a uno sciame di tornado che minacciano l’Oklahoma. Vogliono studiarne la struttura interna con una macchina di loro invenzione.