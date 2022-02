Stasera in tv domenica 27 febbraio 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv domenica 27 febbraio 2022. Su Raitre, il talk show Che tempo che fa con Fabio Fazio. Su Rete 4, l’attualità con il programma Zona Bianca condotto da Giuseppe Brindisi.

Stasera in tv domenica 27 febbraio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, gli due episodi della fiction L’amica geniale 3. Il primo episodio s’intitola, “Ancora tu”. Il matrimonio di Elena è in crisi: Pietro è distante e tratta la moglie come una serva. Un giorno alla loro porta si presenta Nino. Lui e Pietro stringono amicizia e promettono di rivedersi. Intanto, grazie al nuovo lavoro, la vita di Lila (Gaia Girace) ed Enzo migliora. A seguire, “Chi fugge, chi resta”. Nino parla con Elena del manoscritto e quando scopre che Pietro non l’ha letto si mostra ostile nei suoi confronti. La reazione a questo comportamento non fa altro che confermare i dubbi di Elena nei confronti di Pietro e fa emergere in lei i sentimenti che prova per Nino.

Su Raitre, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Come sempre il popolare programma condotto da Fabio Fazio si articola in tre parti: si comincia con un’anteprima di circa 40 minuti dedicata alla cultura e all’attualità, per poi proseguire con il lungo spazio di prima serata che comprende anche l’intervento di Luciana Littizzetto. Infine, il Tavolo.

Programmi Mediaset, La7, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona Bianca. L’incubo del caro-bollette, il calo dei contagi Covid, il dibattito nella maggioranza: il programma condotto da Giuseppe Brindisi propone come di consueto ai telespettatori un riassunto dei fatti salienti della settimana e, con lo stile garbato del conduttore, cerca di dare risposte ai quesiti della gente.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Non è L’Arena. Lo scandalo delle truffe legate ai Superbonus dell’edilizia, ma anche il calo dei contagi e i problemi politici di Matteo Salvini e Giuseppe Conte. Questi gli argomenti che si propongono all’attenzione di Massimo Giletti.

Su Nove, alle 21.25, serata di prosa: Sono romano ma non è colpa mia. Vediamo lo spettacolo che Enrico Brignano ha tenuto all’Arena di Verona. Il comico romano dà corpo ai ricordi di una famiglia allargata, che risalendo di nonno in nonno, arriva fino a Romolo, primo re di Roma.

I film di questa sera domenica 27 febbraio 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 1996, di Tony Scott, The Fan – Il mito, con Robert De Niro. Gil Renard, fanatico dei San Francisco Giants e del campione Bobby Rayburn, uccide il rivale del giocatore per catturarne le simpatie. Ma le cose non vanno come previsto.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2015, di Alain Gsponer, Heidi, con Anuk Steffen, Bruno Ganz. Heidi vive i giorni più felici della sua infanzia in una baita sulle Alpi svizzere assieme al nonno. Ma la spensieratezza termina quando la zia la richiama a Francoforte.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2013, di Gennaro Nunziante, Sole a catinelle, con Checco Zalone, Aurore Erguy. Checco (Checco Zalone), squattrinato venditore di elettrodomestici, promette al figlio Nicolò (Robert Dancs) una vacanza da sogno se porterà a casa una bella pagella. Quando il piccolo raggiunge l’obiettivo, il padre, pur non avendo denaro a disposizione, organizza un imprevedibile viaggio a basso costo.

Tv8, 20 Mediaset, Iris

Su Tv8, alle 21.30, il film thriller del 2007, di Mennan Yapo, Premonition, con Sandra Bullock, Julian McMahon. Linda Hanson riceve la notizia che il marito è morto in un incidente d’auto. La mattina dopo, però, si sveglia e trova l’uomo in cucina, illeso. Si è trattato di una premonizione?

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2010, di Tony Scott, Unstoppable –Fuori controllo, con Chrise Pine. Un treno carico di sostanze tossiche avanza senza controllo lungo la ferrovia. Il macchinista Frank e il capotreno Will iniziano una corsa contro il tempo per fermare il convoglio.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2013, di Stephen Frears, Philomena, con Judi Dench. Philomena Lee non ha rinunciato all’idea di ritrovare il figlio avuto da adolescente che le è stato tolto e dato in adozione. Il giornalista Martin Sixmith decide di aiutarla.

Stasera in tv domenica 27 febbraio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2018, di Paolo Virzì, Notti magiche, con Mauro Lamantia, Irene Vetere. Durante i mondiali del ’90 viene rinvenuto nel Tevere il cadavere di un famoso produttore cinematografico. Le indagini puntano su tre giovani sceneggiatori, tra cui Antonino.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2014, di Luc Besson, Lucy, con Scarlett Johansson, Morgan Freeman. L’americana Lucy vive e studia a Taipei. Un giorno viene rapita da alcuni gangster che la obbligano a lavorare come un corriere per contrabbandare un farmaco sperimentale.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2016, di Tate Taylor, La ragazza del treno, con Emily Blunt, Haley Bennett. Rachel viene licenziata a causa dei suoi problemi con l’alcool, dovuti alla separazione del marito. Nonostante ciò, ogni mattina prende il treno e si reca a New York: ma un giorno…