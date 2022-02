C’è posta per te diretta 26 febbraio: ospiti Francesco Totti e Raul Bova

Condividi su

Ritorna l’appuntamento del sabato sera su Canale 5 alle 21.25 con C’è posta per te, condotto da Maria De Filippi. Una nuova puntata con tante storie da raccontare, con ospiti, sorprese, amori finiti, ritrovati, litigi e riappacificazioni.

C’è posta per te – Francesco Totti

La puntata di C’è posta per te inizia con un regalo. Parte così il video di presentazione del primo ospite della serata. Si tratta dell’ex campione e capitano della Roma Francesco Totti. Entra in studio Noemi, la protagonista della storia, che manda l’invito ai suoi genitori, tifosissimi della Roma. Noemi rimane incinta all’età di 16 anni, e riesce a crescere il suo bambino di nome Cristian, proprio grazie al sostegno dei suoi genitori.

Massimo e Antonella accettano l’invito di C’è posta per te, e Maria inizia a leggere la lettera della figlia: “Sono quattro anni che non fate una vacanza, che non comprate nulla per voi, ma solo per Cristian. Eppure voi non tornereste mai indietro e mi sorridete sempre, con gli occhi e con il cuore”. Scende le scale Francesco Totti, il regalo di Noemi per Massimo e Antonella. Totti regala ai genitori di Noemi due orsacchiotti con dentro una sorpresa, tra cui un abbonamento allo stadio, e un divano letto.

C’è posta per te – La storia di Sebastiano

Il protagonista della prossima di C’è posta per te si chiama Sebastiano. Sebastiano ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo, ma lei un mese fa lo ha lasciato, per via dell’atteggiamento della sua famiglia e della sua ex compagna, che hanno spesso trattato la sua fidanzata Annalisa come un’estranea. Sebastiano manda l’invito ad Annalisa e ai sui genitori Vincenzo e Giusy. “Voglio solo dirti che ti amo e mi manchi tanto” afferma. Annalisa espone i motivi che l’hanno portata a lasciare Sebastiano, raccontando i momenti di malessere vissuti in questi due anni di fidanzamento. Annalisa chiude la busta.

La storia di Bruno

La prossima storia di C’è posta per te ha come protagonista Bruno, che vuole far pace con suo fratello maggiore, con cui non si parla da più di dieci anni. La causa principale della rottura del loro rapporto è l’eredità. Il fratello maggiore infatti ha venduto una casa a cui Bruno era molto legato, senza il suo consenso.