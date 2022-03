Stasera in tv venerdì 4 marzo 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv venerdì 4 marzo 2022. Su Canale 5, l’ultima puntata della fiction Fosca Innocenti con Vanessa Incontrada. Su Tv8 invece va in onda il reality Quattro matrimoni in Italia condotto da Costantino della Gherardesca.

Stasera in tv venerdì 4 marzo 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il programma musicale Il cantante mascherato. In alcuni casi indovinare chi si nasconde dentro i mastodontici costumi non è poi così difficile, in altri è quasi impossibile. Lo sanno bene i giudici, tra cui Caterina Balivo, che spesso tirano a indovinare avendo pochi elementi a disposizione. Stasera un altro concorrente dovrà togliere la maschera.

Su Rai 5, invece, alle 21.15, Art Night. Un viaggio nell’arte allegorica e fantasiosa di Niki de Saint Phalle (1930-2002), autrice tra l’altro del Giardino dei Tarocchi a Capalbio e un documentario dedicato a Marisa Merz (1926-2019), esponente dell’Arte Povera italiana.

Programmi Mediaset, La7

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Da quando Gianluigi Nuzzi ha ospitato Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich, il caso continua a essere uno dei più seguiti dal pubblico del programma, che può sempre intervenire attraverso il sito quarto-grado.mediaset.it oppure utilizzando il profilo Twitter o la pagina Facebook.

Su Canale 5, invece, l’ultima puntata della fiction Fosca Innocenti. Titolo dell’episodio di stasera, “Una dignitosa sepoltura”. Don Rocco viene ucciso: a trovare il corpo è una giovane clandestina. Il delitto porta Fosca (Vanessa Incontrada) a indagare nella comunità parrocchiale. Al funerale partecipano tutti, anche Greta, ex prostituta che viveva nella canonica. Tra Fosca e Cosimo c’è tensione.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. In equilibrio tra approfondimento, spettacolo e satira, l’appuntamento condotto da Zoro, al secolo Diego Bianchi, ha l’ambizione di informare il pubblico in modo puntuale senza rinunciare però a un pizzico di leggerezza.

Tv8, Nove, Real Time

Su Tv8, alle 21.30, il reality Quattro matrimoni in Italia. Per la prima volta in chiaro la quinta stagione del reality. In ogni puntata quattro spose si sfidano: di ogni cerimonia vengono giudicati location, abito, cibo, evento. Conduce Costantino della Gherardesca.

Su Nove, invece, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. L’intricata situazione politica del nostro Paese continua a dare spunti a Maurizio Crozza. Ma tra le sue imitazioni più esilaranti di questa nuova edizione c’è l’immancabile Presidente Sergio Mattarella al suo secondo mandato.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida. Katia Follesa e Damiano Carrara fanno tappa a Varese. Per tre pasticcieri della città è il momento di mettersi in gioco e sfidarsi a colpi di creatività e maestria per conquistare le ambite cinque stelle.

I film di questa sera venerdì 4 marzo 2022

Su Raitre, alle 21.20, il film drammatico del 2017, di Eric Barbier, La promessa dell’alba. La storia vera dello scrittore Romain Gary (Pierre Niney) e del suo rapporto con la madre Mina (Charlotte Gainsborg), donna dal carattere fortissimo: dopo essersi trasferita con Romain dalla Polonia alla Francia per evitare le persecuzioni contro gli ebrei, supportò in ogni modo il talento del figlio.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2016, di Jon M. Chu, Now You See Me 2, con Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo. L’agente dell’Fbi Rhodes assegna ad Atlas e al suo gruppo una nuova missione. Devono indagare sul corrotto Owen Case, che con un nuovo software ruba dati ai suoi utenti.

Su Iris, invece, alle 21.00, il film poliziesco del 1977, di Clint Eastwood, L’uomo nel mirino, con Clint Eastwood, Sondra Locke. Ben Shockley, agente di Los Angeles, viene inviato a Las Vegas per riportare in California Agusta Mally, una prostituta chiamata a deporre in un importante processo.

Su Cine34, alle 21.00, il film drammatico del 2012, di Giuseppe Tornatore, La migliore offerta, con Geoffrey Rush. Virgil è uno scorbutico battitore d’aste molto apprezzato, la cui vita scorre senza sussulti. Un giorno, però, una donna misteriosa lo invita nella sua villa per una valutazione e…

Stasera in tv venerdì 4 marzo, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2017, di Steven Spielberg, The Post, con Tom Hanks, Meryl Streep. 1971: Katharine Graham, proprietaria del Washington Post e il direttore Ben Bradlee devono prendere una decisione: pubblicare o meno informazioni segrete sulla guerra in Vietnam.

Su Sky Cinema Action, infine, alle 21.00, il film drammatico del 2017, di Ric Roman Waugh, La Fratellanza, con Nikolaj Coster-Waldau. Jacob, broker di successo e padre di famiglia, finisce in carcere per omicidio colposo. Per sopravvivere alle ostilità degli altri detenuti, si unisce alla gang della Fratellanza ariana.