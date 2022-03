Condividi su

Questa sera, 3 marzo 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata in diretta del Grande fratello Vip 6. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è arrivato alla sua sesta edizione in versione vip. Tra i concorrenti di quest’anno: Ainett Stephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Samy Youssef, Sophie Codegoni, Soleil Sorge, Raffaella Fico, Tommaso Eletti.

Grande Fratello Vip, 3 marzo 2022, diretta, doppia eliminazione a sorpresa

Inizia il programma. Si parla di Sophie ed Alessandro. L’uscita di Basciano ha reso impossibile un chiarimento tra i due fidanzati, che avevano discusso in seguito alle dichiarazioni di Corona su Sophie. Fabrizio ha infatti svelato di essere molto legato alla ragazza, di cui è il manager e con la quale ha avuto una relazione. Sophie è tranquilla e ritiene di non aver mai nascosto il suo passato, Alessandro però c’è rimasto molto male.

Stasera Sophie ed Alessandro hanno modo di confrontarsi e si rinnovano il proprio amore. “Volevo aspettare di dirtelo fuori da qui. Non l’ho fatto qui perchè non c’è privacy e non sapevo se Fabrizio voleva che si facesse il suo nome” – spiega Sophie.