Stasera in tv venerdì 11 marzo 2022, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 11 marzo 2022. Su Canale 5, la seconda puntata della fiction Più forti del destino, con Giulia Bevilacqua e Laura Chiatti. Su Tv8, il reality Quattro matrimoni in Italia, condotto da Costantino della Gherardesca.

Stasera in tv venerdì 11 marzo 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il programma musicale Il cantante mascherato. La gara tra artisti nascosti dentro giganteschi costumi vive nello stesso universo di “Ballando con le stelle”. Oltre alla conduttrice Milly Carlucci ritroviamo infatti in nuovi ruoli l’ex concorrente di “Ballando” Arisa (giudice) e due ex maestri: Simone Di Pasquale (coreografo) e Sara Di Vaira (investigatrice).

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Sul tema “Infrangere le regole”, Neri Marcorè introduce un reportage su Giosetta Fioroni, unica donna della corrente “Piazza del Popolo” e uno su Mario Schifano, Franco Angeli e Tano Festa, esponenti di spicco della Pop Art italiana.

Programmi Mediaset, La7

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Il programma di Gianluigi Nuzzi ha una community online molto attiva, i quartograders, che ogni venerdì posta in diretta via Facebook, Messenger e Twitter. Tra i casi più seguiti c’è sempre quello di Liliana Resinovich: l’enigma è sempre quello legato alla fede lasciata a casa assieme ai due telefonini.

Su Canale 5, alle 21.20, la seconda puntata della fiction Più forti del destino, con Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti. Nell’elenco ufficiale delle vittime dell’incendio ci sono i nomi di Arianna e Rosalia: in realtà Rosalia (Laura Chiatti) è nel palazzo di Donna Elvira, da dove tenta di fuggire, mentre Arianna riesce finalmente a contattare la figlia Camilla. Costanza, intanto, si rende conto di non amare Antonio.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Se i toni “urlati” degli altri talk show dedicati all’attualità vi causano ansia e preoccupazione, Diego Bianchi ha la ricetta giusta per voi: un programma che non rinuncia a informare scegliendo però il registro dell’ironia.

Tv8, Nove, Real Time

Su Tv8, alle 21.30, il reality Quattro matrimoni in Italia. Costantino della Gherardesca conduce la 2° puntata della 5° edizione. Anche stasera quattro spose si contendono la vittoria, che viene assegnata in base ai voti ottenuti nelle categorie: location, abito, cibo ed evento.

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Quali fatti di attualità politica e sociale della settimana hanno ispirato Maurizio Crozza? Sicuramente non mancherà Mario Draghi. Il talk continua a collezionare buoni ascolti: 1.100.000 telespettatori, con uno share che sfiora il 5%.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida. Katia Follesa e Damiano Carrara mettono a confronto le migliori tre pasticcerie siciliane scelte tra quelle presenti a Milano. Chi riuscirà a stupirli con squisite tentazioni, dal classico cannolo alla morbida cassata?

I film di questa sera venerdì 11 marzo 2022

Su Raitre, alle 21.20, il film commedia del 2019, di Nisha Ganatra, E poi c’è Katherine, con Emma Thompson. Titolare di un talk show di successo, Katherine Newbury (Emma Thompson) deve fronteggiare un calo degli ascolti. Per correre ai ripari e smentire le accuse di misoginia, la donna assume come autrice Molly (Mindy Kaling), una ragazza indiana: l’unica che ha avuto il coraggio di presentarsi al colloquio.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di guerra del 2008, di Spike Lee, Miracolo a Sant’Anna, con Matteo Sciabordi, Omar Benson Miller. Toscana 1944. Quattro soldati americani restano bloccati in un paese dopo aver salvato un bimbo. Con gli abitanti, cercano di fermare l’eccidio progettato dai nazisti.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2014, di Chad Stahelski, John Wick, con Keanu Reeves. Yosef (Alfie Allen), figlio di un criminale russo, aggredisce in casa John Wick (Keanu Reeves) per rubargli l’automobile, una Mustang del 1969, uccidendogli il cane, l’ultimo regalo della defunta moglie di John. Non sa che John è un ex killer professionista, considerato nell’ambiente una leggenda.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2003, di Clint Eastwood, Mystic river, con Emmy Rossum, Sean Penn. Gli amici Jimmy, Sean e Dave si ritrovano dopo anni per un tragico evento: la morte della figlia di Jimmy. La ragazza è stata uccisa e Sean, che fa il detective, si occupa del caso.

Su Cine34, alle 21.00, il film drammatico del 2009, di Giuseppe Tornatore, Baarìa, con Francesco Scianna. Dal nonno bracciante al nipote emigrante, passando per il comunista Peppino: tre generazioni della famiglia Torrenuova di Bagheria raccontano il Novecento italiano.

Stasera in tv venerdì 11 marzo 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2007, di M. Hafstrom, 1408, con John Cusack. Uno scrittore di horror viene invitato a passare una notte in un hotel a New York. Per sfida decide di trascorrerla nella camera 1408: si dice che la stanza sia stata luogo di tragedie e infestata da spiriti maligni.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Amanda Sthers, Promises, con Pierfrancesco Favino. Sandro è sposato e ha una bambina; Laura è una gallerista d’arte in procinto di sposarsi. Quando s’incontrano a una festa è amore a prima vista, ma la vita ha in serbo altri piani.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2015, di Wes Ball, Maze Runner – La fuga, con Dylan O’Brien. Thomas, Teresa, Newt e gli altri sono fuggiti dal labirinto, ma ancora non sono liberi. Sono finiti infatti in una prigione fatta di regole e segreti ancora tutti da scoprire.