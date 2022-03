Il Cantante Mascherato diretta 4 marzo: i duetti della terza puntata

Condividi su

Venerdì 4 marzo, alle 21.25 su Rai 1, va in onda la terza puntata de Il Cantante Mascherato. Lo show è condotto da Milly Carlucci.

Dopo lo stop della scorsa settimana si riparte dallo spareggio tra Drago e Pinguino, dopo aver scoperto le identità di Aquila e Cavalluccio Marino. Erano rispettivamente Alba Parietti e Cristina D’Avena.

Anche in questo appuntamento i protagonisti si sfidano in alcuni duetti:

Volpe – Controvento vs. Pastore Maremmano – Meraviglioso amore mio con Arisa

Controvento vs. – Meraviglioso amore mio con Camaleonte – Dove si balla vs. Soleluna – Splendido splendente con Mietta

– Dove si balla vs. – Splendido splendente con Pesce Rosso – Non voglio mica la Luna vs. Medusa – Amandoti con Fiordaliso

– Non voglio mica la Luna vs. – Amandoti con Lumaca – Ciao Ciao vs. Pinguino – Il cucuzzolo della montagna oppure Drago – Serenere con Cristina D’Avena.

Il Cantante Mascherato, diretta 4 marzo, spareggio tra Drago e Pinguino

Milly Carlucci apre la diretta del 4 marzo con Anastasia Kuzmina. La ballerina di Ballando con le stelle, di origine ucraina, si presenta sul palco con alcuni bambini per un messaggio di speranza per la guerra che si sta consumando tra la Russia e l’Ucraina.

La conduttrice riparte poi dallo spareggio tra Drago e Pinguino. Pinguino ha scelto di eseguire un medley. Canta infatti Su di noi, Gelato al cioccolato, Abbronzatissima, Guarda come dondolo. Ha scelto Pupo ed Edoardo Vianello, due delle ipotesi per quanto concerne la sua maschera.

Arisa e Caterina Balivo sono ancora convinte che sia Edoardo Vianello mentre Flavio Insinna opta per Giusy Ferreri. Secondo Facchinetti è invece Malgioglio.

E’ il turno di Drago che ha scelto di rievocare atmosfere disco anni Settanta con i brani Stayin’ Alive, Disco Inferno e You Should Be Dancing.

Per Caterina Balivo è ancora Gilles Rocca mentre Arisa opta per Simone Di Pasquale. Flavio Insinna invece ipotizza Andrea Iannone. Facchinetti infine sostiene che sia Rkomi.

Il pubblico ha scelto di salvare Pinguino, che può proseguire la gara. A sorpresa però Pinguino racconta che avrebbe comunque deciso di ritirarsi. In tal modo da l’opportunità a Drago di continuare il proprio percorso all’interno del programma.

La maschera di Pinguino non verrà però eliminata ma occupata da un altro personaggio. Era già accaduto ai Ricchi e Poveri con il Baby Alieno.

Il pubblico scopre che Pinguino è proprio Edoardo Vianello.

Il Cantante Mascherato, il primo duetto, Pesce Rosso vs Medusa

Dopo lo spareggio prendono il via i duetti della terza puntata. I primi a sfidarsi sono Pesce Rosso e Medusa. Pesce Rosso canta con Fiordaliso (che era la Gallina Bluebell) Non voglio mica la luna.

Caterina Balivo, Arisa e Francesco Facchinetti tifano per Valeria Marini. Flavio Insinna invece ipotizza Vladimir Luxuria.

Medusa invece duetta con Fiordaliso in Amandoti. Tutti i giudici condividono l’opinione che Medusa sia Bianca Guaccero. Per variare un po’ Arisa fa il primo nome che le viene in mente, Charlize Theron. Lo segue anche Facchinetti che cambia con Elodie.

Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e Arisa salvano Medusa mentre Flavio Insinna sceglie Pesce Rosso. Quest’ultima maschera è a rischio eliminazione.

Il caso SoleLuna, Cristiano Malgioglio e Massimo Lopez

Milly Carlucci ha invitato in studio Cristiano Malgioglio e Massimo Lopez, due delle ipotesi sulla maschera SoleLuna. Il programma vuole giocare con loro per depistare le indagini. Malgioglio indossa un ombretto giallo e blu per rievocare i colori della bandiera dell’Ucraina.

La conduttrice ha preparato per i due ospiti delle domande. Nella prima vuole sapere dove si trovavano venerdì 18 febbraio (alla seconda puntata) Malgioglio spiega che si trovava nella propria abitazione. Massimo Lopez ripete la stessa versione di Malgioglio.

Malgioglio racconta di essere stato lui a rispondere alla chiamata della Balivo. Lopez spiega di non essere intervenuto in trasmissione.

Il Cantante Mascherato, il secondo duetto, Lumaca vs Drago

I protagonisti della seconda sfida sono Lumaca e Drago. Inizia Lumaca che canta con Cristina D’Avena (che era Cavalluccio Marino) il brano Ciao Ciao.

Le ipotesi vertono maggiormente su Giancarlo Magalli ma i giudici sospettano che non sia da solo dentro la maschera.

Drago invece propone il brano Serenere sempre in duetto con Cristina D’Avena. Flavio Insinna, Arisa e Flavio Insinna sostengono ancora l’ipotesi Simone Di Pasquale. Francesco Facchinetti invece pensa possa essere Stefano De Martino.

Tutti i giudici salvano Lumaca tranne Arisa che opta per il Drago. Lumaca passa alla prossima puntata.

Il Cantante Mascherato 4 marzo, Volpe vs Pastore Maremmano

Nella terza sfida si confrontano Volpe e Pastore Maremmano. Volpe canta con Arisa il brano Controvento, che ha vinto al Festival di Sanremo del 2014.

Per Francesco Facchinetti potrebbe essere Francesco Gabbani. Arisa e Caterina Balivo ipotizzano Paolo Conticini. Flavio Insinna infine opta per Fabio Galante.