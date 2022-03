Stasera in tv sabato 12 marzo 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv sabato 12 marzo 2022. Su Raitre il programma novità Quinta dimensione, condotto da Barbara Gallavotti. Su Rete 4 invece continua la saga dell’agente 007: stasera Spectre con Daniel Craig.

Stasera in tv sabato 12 marzo 2022, Rai

Su Raiuno, alle 20.35, il game show Affari Tuoi – Formato famiglia. Ad Amadeus, reduce dai trionfi del suo terzo Festival di Sanremo, la Rai ha affidato il compito di sfidare, con questa nuova versione del gioco dei pacchi, le ultime puntate di “C’è posta per te” e la prima del Serale di “Amici” (in onda su Canale 5). La partenza è stata buona, con ascolti positivi.

Su Raitre, invece, alle 21.45, Quinta dimensione. Quali sono le grandi domande e le grandi sfide che oggi animano la scienza, in tutte le sue discipline, dalla fisica alla biologia, dalla medicina allo studio del clima? Nelle quattro puntate del suo nuovo programma, Barbara Gallavotti racconta quello che avviene alle frontiere della ricerca.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa: Museo Pasolini. Seconda parte del monologo di Ascanio Celestini. In una scenografia minimalista, ripercorre la vita di Pier Paolo Pasolini, ricostruendo minuziosamente i suoi film, le polemiche raccolte negli “Scritti corsari”, il contesto storico intorno a lui.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il people show C’è posta per te. Si conclude un’altra edizione di grande successo per lo show di Maria De Filippi: nove puntate ricche come sempre di storie commoventi, curiose, divertenti e talvolta surreali, come quella che ha visto protagonisti, lo scorso 12 febbraio, Luciana Littizzetto, Alex Belli e Francesca Cipriani.

Su La7, invece, alle 21.15, Eden. Che affronti un reportage nelle zone più selvagge della Terra o visiti un angolo suggestivo della provincia italiana, Licia Colò conserva lo stesso sguardo curioso. Anche oggi ci guida alla scoperta delle meraviglie del pianeta.

Su Real Time, alle 21.15, il docu-reality Vite al limite. Da quando ha dovuto rinunciare al suo sogno di diventare un giocatore di football, Mike ha cominciato a prendere peso fino ad arrivare a 300 chili. Ora, se vuole sopravvivere, deve trovare un nuovo obiettivo che lo motivi.

I film di questa sera sabato 12 marzo 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2013, di Reem Kherici, Parigi a tutti i costi, con Reem Kherici. Maya, una stilista di origini marocchine che vive a Parigi, viene espulsa perché il permesso di soggiorno risulta scaduto. Rispedita a Marrakech, si scontra con le tradizioni del luogo.

Su Rete 4, alle 21.25, il film di spionaggio del 2015, di Sam Mendes, Spectre, con Daniel Craig. In missione per conto della defunta M, che gli ha lasciato un video e un incarico spinoso da risolvere, James Bond (Daniel Craig) sventa un attentato a Città del Messico e uccide Marco Sciarra, terrorista legato all’organizzazione criminale Spectre. Questo provoca l’ira di Mallory, il nuovo M.

Su Tv8, invece, alle 21.30, il film fantastico del 2006, di Sam Raimi, Spider-Man 3, con Tobey Maguire, Kirsten Dunst. Guai all’orizzonte per l’Uomo Ragno. Un’entità malvagia si impossessa del suo costume da supereroe. Così Peter si trova a fare i conti con il lato oscuro della sua personalità.

Su 20 Mediaset, invece, alle 21.05, il film di fantascienza del 1991, di James Cameron, Terminator 2 – Il giorno del giudizio, con Arnold Schwarzenegger. Un cyborg è inviato indietro nel tempo con il compito di proteggere John Connor, il futuro leader degli umani destinato a guidare la lotta contro le macchine.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 2002, di Barbet Schroeder, Formula per un delitto, con Sandra Bullock. La tenace poliziotta Cassie Mayweather e il suo nuovo assistente devono incastrare due giovanissimi killer. Gli assassini sono decisi a compiere omicidi “perfetti”.

Stasera in tv sabato 12 marzo, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2016, di Derek Cianfrance, La luce sugli oceani, con Alicia Vikander, Michael Fassbender. Su un’isola australiana, i coniugi Sherbourne trovano una neonata abbandonata in una barca e la allevano in segreto. Ben presto, però, scoprono che la vera madre la sta cercando.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2008, di Paul W.S. Anderson, Death Race, con Jason Statham, Joan Allen. In un carcere del futuro, i detenuti sono costretti a partecipare a folli gare d’auto dove devono mettere in gioco la loro vita. Jansen, asso del volante, decide di ribellarsi.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film thriller del 2002, di Mark Romanek, One hour photo, con Robin Williams, Connie Nielsen. Sy, un malinconico stampatore di foto, si affeziona alla felice famiglia Yorkin, tanto da esserne ossessionato. Per conoscerla meglio, organizza uno stravagante piano.