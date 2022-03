Fratelli di Crozza 11 marzo diretta: monologhi e parodie

Condividi su

Inizia alle ore 21.25 su canale Nove, la puntata di venerdì 11 marzo di Fratelli di Crozza, lo spettacolo televisivo di Maurizio Crozza. Quali nuove parodie proporrà il comico genovese, e su quali temi di attualità incentrerà i suoi monologhi?

Fratelli di Crozza 11 marzo diretta

La nuova puntata di Fratelli di Crozza dell’11 marzo inizia con la parodia dell’economista Edward Luttwak. Subito dopo il comico genovese incentra il primo monologo della puntata sull’attuale situazione in Ucraina. L’attenzione si sposta sull’arrivo di Matteo Salvini in Polonia, e su quanto accaduto con il sindaco polacco. Nella seconda parodia, Maurizio Crozza imita il leader della Lega: “La pace è alla base di tutto. Mi auguro che anche altri politici predichino la pace e vadano in Polonia a portare la pace”.

Luca Zaia e Flavio Briatore

Continuano le parodie a Fratelli di Crozza nella puntata dell’11 marzo. Il comico genovese è il presidente della regione Veneto Luca Zaia: “Se scoppia la bomba bisogna chiudere la finestra, e cosa importante le scatolette di tonno. L’importante è che non lasciate le scatolette fuori dalla finestra”.

Al termine della parodia, Maurizio Crozza focalizza l’attenzione sul fatto che l’Italia rientra nella black list dei paesi ostili alla Russia, e successivamente sulla riforma catasto, che fa da gancio ad un’altra parodia, quella di Flavio Briatore: “Mi sento giù, questa volta si rischia grosso. Se riformano il catasto si rischia grosso”.