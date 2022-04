Cash or trash 2022 – Chi offre di più? con Palo Conticini su Nove

Condividi su

Torna Cash or trash con l’edizione targata 2022. Paolo Conticini riprende il suo posto sul Nove nel ruolo di elegante e ironico banditore d’asta nella nuova stagione di Cash or trash – chi offre di più? Si tratta di una sfida all’ultimo rilancio per accaparrarsi tesori, veri o presunti, che ognuno di noi ha nella propria soffitta, nella propria collezione o che conserva da anni come eredità di famiglia. L’appuntamento è fissato da lunedì 4 aprile nella fascia preserale del Nove alle 19:15.

Cash or trash 2022 – Chi offre di più? I protagonisti

Vediamo adesso chi sono i protagonisti del programma. Cash or trash. Un raro libro di Harry Potter, un misterioso gioco del 1700, un mazzo di tarocchi, un antico stereoscopio. Sono solo alcune delle novità di questa edizione, che proporrà tante nuove compravendite di oggetti incredibili e curiosi portati da gente comune in cerca di un buon affare.

Ritroveremo nelle nuove puntate i protagonisti che hanno fatto appassionare il pubblico con la loro verve e professionalità. Accanto a Conticini l’esperto Alessandro Rosa, che dopo l’attenta valutazione, sarà pronto a rispondere alla domanda più importante di tutte: “Quanto vale?”

Poi ci sono i 5 mercanti d’arte – Roberta Tagliavini, Giano Del Bufalo, Gino Bosa, Ada Egidio e Stefano D’Onghia – che si contenderanno nell’asta vera e propria le proposte migliori della puntata. Oltre al nuovo mercante Fabio Mearini, che in alcune puntate avrà occasione di sedersi all’iconico tavolo della sala d’aste.

Con centinaia di richieste al giorno e oltre 1.100 oggetti analizzati, in alcuni casi l’esperto Rosa si è trovato a dover scegliere quale oggetto mandare all’asta, tra esemplari della stessa tipologia (nella novità della valutazione a tre).

Inoltre, i mercanti sperimenteranno nuove modalità d’asta come l’offerta in busta chiusa, in caso di oggetti particolarmente pregiati, e l’immancabile asta al buio, che si giocherà su una valigia il cui contenuto non è noto.

Puntate e Produzione

Cash or trash 2022 – Chi offre di più? è composto da 35 puntate ognuna della durata di circa un’ora. E’ prodotto da Blu Yazmine per Discovery Italia. Dopo il passaggio lineare sul Nove ogni puntata sarà disponibile on demand sulla piattaforma discovery+. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky canale 149 e tivùsat canale 9.