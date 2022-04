Ascolti Tv domenica 3 aprile 2022, Noi 16.1%, Lo Show dei Record 12.1%

Condividi su

Ascolti Tv domenica 3 aprile 2022. La fiction Noi, con Lino Guanciale e Aurora Ruffino, è in crescita rispetto alla scorsa settimana. Supera Lo Show dei Record in onda su Canale 5. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 3 aprile 2022, il prime time

Su Rai 1 Noi ha registrato 3.453.000 spettatori con 16.1%. ha registrato 3.453.000 spettatori con 16.1%.

Su Rai 2 The Rookie 966.000 con 4%. Blue Bloods 919.000 con 4%.

Su Rai 3 Che Tempo Che Fa 2.320.000 con 9.7. Che Tempo Che Fa- Il Tavolo 1.377.000 con 7.5%.

Su Canale 5 Lo Show dei Record è visto da 2.320.000 persone con 12.1%.

Su Rete 4 Zona Bianca 681.000 spettatori con 4.1%.

Su Italia 1 Mission: Impossible – Rogue Nation 1.116.000 spettatori con 5.4%.



Su La 7 Non è l’Arena 849.000 spettatori con 5%.

Su Tv8 Gran Premio d’Argentina di MotoGP 1.026.000 con 4.6%.

Su NOVE Nove Racconta – Denise 230.000 spettatori con 1.1%.

Ascolti Tv domenica 3 aprile 2022, la fascia preserale Avanti un Altro al 16%

Su Rai 1 L’Eredità- La Sfida dei Sette 3.283.000-19.4%. 3.283.000-19.4%. L’Eredità 4.352.000 -23%. Su Rai 2 90° Minuto 631.000 con 3.7%. N.C.I.S. – Unità Anticrimine 696.000 con 3.3%. Su Rai 3 TGR 2.336.000 spettatori con 12%. Su Canale 5 Avanti il Primo 2.172.000 con 13.3%. Avanti un Altro 2.980.000-16%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore 805.000 spettatori con 3.7%. Su Italia 1 CSI: Miami 565.000 persone con 2.8% Su La 7 TgLa7 Speciale 560.000 spettatori con 3.5%.

Ascolti Tv domenica 3 aprile 2022, l’access prime time In Onda al 3.9% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 4.673.000 telespettatori con 19.5%. Su Rai 3 Presentazione di Che Tempo che fa 1.246.000 spettatori con 5.7%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.966.000 spettatori con 12.5%. Su Rete 4 Controcorrente 941.000 con 4.1%-1.125.000 con 4.7%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.264.000 spettatori con 5.4%. Su La 7 In Onda ha registrato 918.000 spettatori con 3.9%.

Su NOVE Little Big Italy 291.000 spettatori con 1.3%.

Ascolti Tv domenica 3 aprile 2022, daytime mattutino

Linea Verde al 23.5%

Su Rai 1 TG1-Edizione Straordinaria 1.327.000-19.8%. Santa Messa 1.770.000 con 20.4%. Linea Verde 3.474.000 con 23.5%.

Su Rai 2 O anche No 97.000 con 1.3%. Citofonare Rai2 429.000 spettatori con 3.7%.

Su Rai 3 Agorà Weekend 447.000-7%. Mi Manda Raitre 404.000-5.1%. Le Parole per Dirlo 242.000-2.9%.

Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 880.000 con 9.9%- 1.162.000 con 12.4%. Melaverde 2.086.000-17%.

Su Rete 4 Dalla Parte degli Animali 249.000 spettatori con 2.8%.

Su Italia 1 Sport Mediaset è visto da 871.000 persone con 5.2%.

Su La 7 Omnibus 199.000-3.5%.L’Ingrediente Perfetto 157.000-1.7%. Ivan il Terribile 157.000 -1.4%.

Ascolti Tv domenica 3 aprile 2022, day time pomeridiano

Da Noi a Ruota Libera al 16.4%

Su Rai 1 Domenica In 3.037.00- 18.8%;2.858.000-19%.Da Noi… A Ruota Libera 2.454.000- 16.4%.

Su Rai 2 Mompracem 554.000 con 3.5%). Giro delle Fiandre 999.000 con 6.7%.

Su Rai 3 Mezz’Ora in Più 1.026.000 -6.6%. Il Mondo che Verrà 890.000-6%. Kilimangiaro 901.000-6.2%; 1.214.000-7.8%.

Su Canale 5 Scene da un Matrimonio 1.626.000-10.4%. Verissimo 2.319.000 -16.1%. Giri di Valzer 2.176.000-14.3%.

Su Rete 4 Speciale TG4 Diario di Guerra 281.000 spettatori con 1.9%.

Su Italia 1 E-Planet 599.000 con 3.6%. Il viaggio di Arlo 615.000 con 4%.

Su La 7 Atlantide 365.000-2.3%; 404.000 -2.7%.

Ascolti Tv domenica 3 aprile 2022, seconda serata

Pressing al 7.3%

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 618.000 telespettatori con 6.1%

Su Rai 2 La Domenica Sportiva 1.259.000 con 10.4%. L’Altra DS 306.000 con 5.2%.

Su Rai 3 TG3 Mondo è seguito da 594.000 spettatori con 6.6%.

Su Canale 5 TG5 Notte è visto da 513.000 persone con 8.2%.

Su Rete 4 L’amore non è un crimine è visto da 106.000 persone con 2.7%.

Su Italia 1 Pressing 433.000 spettatori con 7.3%.