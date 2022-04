Stasera in tv lunedì 4 aprile 2022, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv lunedì 4 aprile 2022. Su Rete 4, l’attualità Quarta Repubblica, programma condotto da Nicola Porro. Su La7, l’attualità con il programma Speciale Zelesnky.

Stasera in tv lunedì 4 aprile 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la nuova stagione della fiction Nero a metà 3, con Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz, Fortunato Cerlino. Titolo dell’episodio di stasera: “Segreti e bugie”. Clara, la prima moglie di Carlo (Claudio Amendola), scompare misteriosamente nel primo giorno di arresti domiciliari. Si scopre che la donna è salita su un’automobile guidata da uno sconosciuto. Alba pensa a un sequestro di persona, mentre Carlo è convinto che sia fuggita.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Report. La carenza di gas, causata dall’interruzione dell’importazione dalla Russia, e le altre conseguenze del conflitto in Ucraina sono al centro della prima puntata della nuova edizione. Nelle prossime settimane Sigfrido Ranucci si occuperà, tra l’altro, del fallimento della politica agricola in Italia.

Su Rai 5, alle 21.15, Sciarada – Il circolo delle parole. “Narratore dell’avvenire” è un ritratto inedito di Giovanni Pascoli, raccontato attraverso le lettere più intime, indirizzate al fratello Raffaele, in cui il poeta parla di sogni, malinconie e segreti che lo tormentano.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Quali saranno le prossime mosse di Vladimir Putin? Perché finora l’offensiva russa, per quanto brutale, non è riuscita a fiaccare definitivamente la resistenza ucraina? A Mosca che aria tira? Sono solamente alcuni dei temi che si propongono stasera all’attenzione di Nicola Porro e dei suoi opinionisti.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality L’Isola dei famosi. Per i naufraghi di questa edizione la terza settimana di permanenza in Honduras comincia con una nuova puntata in prima serata condotta da Ilary Blasi. Se volete arrivare preparati, non perdete la striscia quotidiana in onda su Canale 5 alle 16.40 e la lunga cronaca della giornata in onda su Mediaset Extra.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Speciale Zelesnky. Una serata interamente dedicata all’attuale Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Prima vedremo alcuni episodi della serie tv che ha profetizzato la sua ascesa al potere, e poi un documentario inedito sulla sua vita.

Su Real Time, alle 21.25, il docu-reality Vite al limite. La protagonista di stasera è Lisa. La donna ha sempre avuto problemi di peso, ma la situazione è peggiorata dopo che lei ha assistito impotente all’uccisione del fratello. Riuscirà Lisa a superare la sua ossessione per il cibo?

I film di questa sera lunedì 4 aprile 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film di fantascienza del 2014, di José Padilha, Robocop, con Joel Kinnaman. 2028. In una città dominata dal crimine, il poliziotto Alex Murphy viene ferito a morte. Ma un progetto sperimentale della multinazionale Omni-Corp lo riporterà in servizio sotto forma di cyborg.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film d’avventura del 1995, di Enzo G. Castellari, Jonathan degli orsi, con Franco Nero. L’orfano Jonathan viene allevato dal capo tribù indiano Tawanka. Diventato adulto si schiera al fianco dei nativi americani, combattendo contro gli speculatori bianchi.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2010, di Robert Schwentke, Red, con Bruce Willis, Morgan Freeman. Frank Moses (Bruce Willis), un agente della Cia a riposo, viene raggiunto da una squadra di assassini che vogliono ucciderlo. Lui e i suoi ex compagni, Marvin (John Malkovich), Joe (Morgan Freeman) e Victoria (Helen Mirren) sono diventati per la stessa agenzia scomodi testimoni da eliminare.

Su Tv8, alle 21.30, il film commedia del 2020, di Giovanni Veronesi, Tutti per 1 – 1 per tutti, con Pierfrancesco Favino. Francia, XVII secolo. D’Artagnan è ormai anziano, ma quando la regina Anna di Francia gli chiede di compiere un’ultima missione, accetta: lo accompagnano nell’impresa Athos e Porthos.

Su Nove, alle 21.25, il film di fantascienza del 2013, di Gavin Hood, Ender’s game – Il gioco di Ender, con Harrison Ford. La Terra è minacciata da una razza aliena. Il colonnello Graff rinforza i presidi, addestrando i giovani più promettenti. Le sue aspettative si concentrano sul dodicenne Ender Wiggin.

20 Mediaset – Iris

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film storico del 2007, di Zack Snyder, 300, con Gerard Butler, Rodrigo Santoro, Craig Kelly. 480 avanti Cristo: Leonida, re di Sparta, guida un manipolo di 300 valorosi guerrieri nella battaglia delle Termopili. Il nemico da battere è Serse, a capo dell’esercito persiano.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2018, di Robert Zemeckis, Benvenuti a Marwen, con Steve Carell. La vera storia di Mark Hogancamp, un artista che ha perso la memoria e la capacità di disegnare in seguito a un pestaggio. Ma troverà un modo per raccontare la sua storia.

Stasera in tv lunedì 4 aprile 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Gabriele Mainetti, Freaks Out, con Aurora Giovinazzo, Claudio Santamaria, Giorgio Tirabassi. Roma, 1943. Matilde, Cencio, Fulvio e Mario vivono come fratelli nel circo dell’ebreo Israel. Quando quest’ultimo scompare, i quattro restano soli nella città occupata dai nazisti.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2013, di John Carney, Tutto può cambiare, con Keira Knightley, Mark Ruffalo. I musicisti Greta e Dave si trasferiscono a New York in cerca di successo. Ma la notorietà arriva solo per lui. La donna si ritrova da sola finché nella sua vita entra Dan.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2005, di Kirk Jones, Nanni McPhee – Tata Matilda, con Emma Thompson. Sette orfani e un padre spiantato sono travolti da una girandola di magiche avventure. Il tutto grazie a una misteriosa tata che riuscirà a cambiare per sempre la loro vita.

Su Sky Cinema Action, alle 19.20, il film d’avventura del 1991, di Kevin Reynolds, Robin Hood principe dei ladri, con Kevin Costner, Morgan Freeman. Tornato in Inghilterra, Robin Hood scopre che il Paese è schiavo della tirannia di Giovanni Senzaterra e i suoi possedimenti sono stati confiscati dallo sceriffo di Nottingham.