Love is in the air anticipazioni ultime puntate del 4 e 5 aprile 2022

Ultima settimana di programmazione per Love is in the air con le puntate dal 4-5 aprile 2022. Ecco tutte le anticipazioni della soap in onda su Canale 5 nel day time pomeridiano.

Love is in the air 4-5 aprile 2022

Burak ha in serbo una sorpresa per Melek: un anello di fidanzamento che lei, dopo avere a fatica rotto la loro relazione, ingoia inavvertitamente. Di conseguenza, vanno nell’ospedale dove presumono sia ricoverata Eda. E nello stesso ospedale si ritrovano Piril che ha portato Engin e Erdem, infortunati con Kemal, che ha portato Aydan, che si è intossicata di sedativi dopo aver saputo che Seyfi ha intenzione di licenziarsi. Agli infortunati si aggiunge Ayfer, che accompagna in ospedale Melek che ha ingoiato per sbaglio l’anello che le ha nascosto Burak in un cocktail ma viene investita nel parcheggio dell’ospedale dal Dottor Cenk, medico, di Eda, col quale ha un principio di intesa amorosa.

Trama episodio finale 5 aprile

Melek si innamora a prima vista del Dottor Hakan, che le ha estratto l’anello dallo stomaco che lei aveva ingoiato inavvertitamente. Finalmente si viene a sapere che Alp, il bimbo di Eda e Serkan, è nato. E la vita continua con Eda e Serkan felicemente sposati, e genitori.

Love is in the air ci sarà una nuova stagione?

Purtroppo per i tanti appassionati della soap opera turca che Canale 5 trasmette nel daytime pomeridiano non ci sono buone notizie. Infatti il 5 aprile si conclude il ciclo della soap che ha ottenuto buoni ascolti sulla rete leader Mediaset.

Al suo posto arriva però un’altra serie turca. Si tratta di Brave and Beautiful interrotta da Canale 5 per dare più spazio proprio a Love is in the air.

Il cast completo

Di seguito il cast della serie Love is in the air e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Hande Erçel : Eda Yildiz

: Eda Yildiz Kerem Bürsin : Serkan Bolat

: Serkan Bolat Evrim Dogan : Ayfer Yildiz

: Ayfer Yildiz Anil Ilter : Engin Sezgin

: Engin Sezgin Elcin Afacan : Melek Yücel

: Melek Yücel Basak Gümülcinelioglu : Piril Baytekin

: Piril Baytekin Alican Aytekin : Seyfi Çiçek

: Seyfi Çiçek Sarp Bozkurt : Erdem Sangay

: Erdem Sangay Neslihan Yeldan : Aydan Bolat

: Aydan Bolat Cagri Citanak : Ferit Simsek

: Ferit Simsek Melisa Döngel : Ceren Basar

: Ceren Basar Ilkyaz Arslan : Leyla Haktan

: Leyla Haktan Bige Önal : Selin Atakan

: Selin Atakan M. Sitare Akbas: Figen Yildirin