Stasera in tv mercoledì 6 aprile 2022 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 6 aprile 2022. Su Raiuno, il film drammatico Il diritto di contare, con Octavia Spencer, Taraji P. Henson. Su Canale 5, il reality Ultima fermata con Simona Ventura.

Stasera in tv mercoledì 6 aprile 2022, Rai

Su Raidue, alle 21.20, atri due episodi della fiction Volevo fare la rockstar 2, con Valentina Bellè, Giuseppe Battiston, Angela Finocchiaro. Olivia (Valentina Bellè) si aspetta una svolta nel rapporto con Francesco, ma lui al momento ha ben altre preoccupazioni. Silvia porta Olivia a un festival letterario: qui incontrano Sorgente, il capo di una rivista online, che offre a Olivia un lavoro a Milano.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Tra gli inviati di Federica Sciarelli c’è Veronica Briganti: 51 anni, da 10 nello staff del programma, è laureata in storia dell’arte. Stasera si torna a parlare di Carlo La Duca, scomparso a Termini Imerese nel gennaio 2019. La moglie e il suo più caro amico sono stati arrestati con l’accusa di averlo ucciso.

Su Rai 5, alle 21.15, il programma musicale Migrazioni, viaggi musicali in Italia. L’Orchestra di Padova e del Veneto, diretta da Marcus Angius, compie un itinerario musicale tra i compositori che hanno viaggiato in Italia. Si parte da Wagner e i Wesendonck Lieder. Con la contralto Sara Mingardo.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Controcorrente – Prima serata. Una nuova serata in compagnia di Veronica Gentili e del suo ricco parterre di opinionisti, per passare in rassegna e commentare gli avvenimenti che hanno monopolizzato l’interesse dell’opinione pubblica negli ultimi giorni. A partire inevitabilmente dalla tragedia che sta devastando l’Ucraina.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Ultima fermata. Penultimo appuntamento con il reality, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, che ha per protagoniste delle coppie in crisi che hanno deciso di condividere in pubblico una scelta importante per il loro futuro. A guidare il racconto delle coppie ritroviamo anche stasera Simona Ventura.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Anche questa settimana il programma condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammucari con Max Angioni ed Eleazaro Rossi propone diversi servizi sul conflitto russo-ucraino. Tra gli inviati, Joe Bastianich, che recentemente è stato a Dubai per raccontare la fuga dei russi dalle sanzioni economiche.

Su La7, alle 21.15, Atlantide. Andrea Purgatori conduce una nuova puntata del programma di approfondimento dedicato a chi ama la storia. Il giornalista, scrittore e sceneggiatore ha pubblicato nel 2019 il suo primo romanzo, “Quattro piccole ostriche”.

Su Tv8, alle 21.30, la fiction Speravo de morì prima con Pietro Castellitto. Mentre medita sulla fine della propria carriera, Totti “sogna” Antonio Cassano in versione “grillo parlante” che cerca di convincerlo a ritirarsi. Intanto, nel finale di stagione il Capitano recita un ruolo da protagonista.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Matrimonio a prima vista Italia. Sono ormai passati mesi dalla scelta finale dei concorrenti. Oggi gli esperti Mario Abis, Nada Loffredi e Andrea Favaretto scopriranno se le coppie sono riuscite a resistere alla quotidianità oppure no.

I film di questa sera mercoledì 6 aprile 2022

Su Raiuno, alle 21.25, il film drammatico del 2016, di Theodore Melfi, Il diritto di contare, con Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monàe. 1961. Al Centro Ricerche della Nasa arrivano tre scienziate afroamericane: Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Mary Jackson (Janelle Monàe) e Dorothy Vaughan (Octavia Spencer). Invise a molti in quanto donne e per il colore della loro pelle, conquisteranno rispetto e stima grazie alle loro geniali intuizioni.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2013, di Leonardo Pieraccioni, Un fantastico via vai, con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri. A causa di un equivoco, Arturo viene cacciato di casa dalla moglie. Ma non ne fa un dramma, anzi coglie l’occasione per reinventarsi una vita che ormai gli andava stretta.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2013, di James Mangold, Wolverine – L’immortale, con Hugh Jackman. Logan si reca in Giappone per dare l’addio a Yashida, al quale aveva salvato la vita durante la Seconda Guerra Mondiale. Lì dovrà proteggere la nipote da un pericoloso mutante.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2011, di Lasse Hallstrom, Il pescatore di sogni, con Ewan McGregor. Fred, un valente studioso inglese, riceve una richiesta davvero insolita da un eccentrico sceicco yemenita, che vorrebbe popolare i fiumi del suo paese di salmoni.

Su La5, alle 21.10, il film drammatico del 2017, di Colin Trevorrow, Il libro di Henry, con Jaden Lieberher, Jacob Tremblay, Dean Norris. Henry, un bambino prodigio, si rende conto che la vicina di casa è vittima di abusi da parte del patrigno. Nessuno gli crede e lui comincia a prendere appunti su come eliminare l’uomo.

Stasera in tv mercoledì 6 aprile 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2017, di Chad Stahelski, John Wick – Capitolo 2, con Keanu Reeves. Il sicario John Wick deve tornare in azione: un boss italiano vuole prendere il posto della sorella al comando del crimine internazionale e costringe John a ucciderla.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2017, di Craig Gillespie, Tonya, con Margot Robbie, Sebastian Stan. La vera storia della campionessa di pattinaggio Tonya Harding. La donna finì sulle pagine dei quotidiani come responsabile dell’aggressione nei confronti della rivale Nancy Kerrigan.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 2005, di Andrew Niccol, Lord Of War, con Nicolas Cage, Ethan Hawke. Yuri Orlov, un mercante d’armi ucraino emigrato negli Stati Uniti, vende la sua merce ai dittatori del pianeta. L’agente dell’Interpol Jack Valentie si mette sulle sue tracce.