Stasera in tv lunedì 11 aprile 2022, tutti i programmi in onda

Stasera in tv lunedì 11 aprile 2022. Su Raitre, l’attualità con Report, programma condotto da Sigfrido Ranucci. Su Italia 1, la seconda puntata del programma musicale Il viaggio della musica.

Stasera in tv lunedì 11 aprile 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Nero a metà 3, con Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz, Fortunato Cerlino. Titolo dell’episodio di stasera: “Solo un passo”. Le indagini sulla scomparsa di Clara continuano. Dal cadavere senza nome di una ballerina, che sembra avesse avuti contatti con la donna, Carlo (Claudio Amendola) e Malik (Miguel Gobbo Diaz) risalgono al Nite Owl, il locale di Alfio Pugliani, epicentro dello spaccio di coca rosa che sta infestando la città.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Report. Tra i temi della nuova stagione del programma di Sigfrido Ranucci c’è sempre l’ambiente, per scoprire come l’Italia si sta preparando ad affrontare il rischio nucleare e cosa prevede il Piano nazionale di Ricostruzione e Resilienza con riguardo alla crescente carenza idrica. Oggi, la seconda puntata.

Su Rai 5, alle 21.15, Sciarada. Il ciclo “L’Atlante che non c’è più” prende il via con “La Roma di Pier Paolo Pasolini”: un itinerario nelle zone alla periferia di Roma e tra le pagine dello scrittore di Casarsa. Intervengono, tra gli altri, Silvia Scola, Mimmo Calopresti ed Elio Pecora.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Le fortissime fibrillazioni internazionali innescate dall’aggressione russa in Ucraina hanno provocato conseguenze politiche anche in Italia, con le roventi polemiche legate all’intenzione del governo Draghi di aumentare il budget per le spese militari. Nicola Porro fa il punto insieme ai suoi ospiti.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality L’Isola dei famosi. Se questa edizione del reality condotto da Ilary Blasi sembra avere una marcia in più il merito è anche di Nicola Savino, che con ironia commenta le vicende e il comportamento dei naufraghi di Cayos Cochinos. Savino conosce molto bene il programma: lo ha condotto due volte e ne è stato autore.

Su Italia 1, alle 21.20, il programma musicale Il viaggio della musica. Slitta a questa sera la seconda puntata, prevista il 7 aprile, dello show in onda dalla nave Grandiosa in viaggio nel Mediterraneo. Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis ci terranno compagnia per tutta la sera con tanti artisti e le loro hit. In scena, tra gli altri, Tommaso Paradiso, Noemi e Fabrizio Moro.

Su La7, alle 21.15, Speciale Zelensky. Prosegue la messa in onda in esclusiva per l’Italia della serie televisiva “Servitore del popolo”, che nel 2015 ha portato al successo Volodymyr Zelensky, oggi presidente dell’Ucraina e simbolo della resistenza all’aggressione russa.

Su Real Time, alle 21.25, il docu-reality Vite al limite. La puntata di stasera è dedicata al trentenne David. Dopo un’infanzia triste e difficile, tra un affido e l’altro, il giovane si è buttato nel cibo. Ora è gravemente obeso e ha bisogno d trovare una motivazione per poter sopravvivere.

I film di questa sera lunedì 11 aprile 2022

Su Raidue, alle 21.20, il film d’azione del 2019, di Chad Stahelski, John Wick 3 – Parabellum, con Keanu Reeves. Uccidendo un boss dentro l’Hotel Continental, una sorta di area protetta per tutti i criminali di New York, John Wick (Keanu Reeves) ha infranto una delle regole fondamentali del Sindacato. E così si ritrova con una taglia di 14 milioni di dollari sulle spalle e una miriade di sicari che lo braccano.

Su Rai 4, alle 21.20, il film di fantascienza del 1987, di P. Verhoeven, Robocop, con Peter Weller. Un agente, ridotto in fin di vita da una banda di gangster, viene trasformato in un cyborg, impiegato dalla polizia nei casi più difficili. Ma al robot è rimasta la memoria del poliziotto.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 2012, di Quentin Tarantino, Django Unchained, con Jamie Foxx, Christoph Waltz. Un cacciatore di taglie è sulle tracce di alcuni criminali. Per catturarli, assolda lo schiavo Django che li conosce. E lui ne approfitta per cercare sua moglie, venduta al perfido Candie.

Su Nove, alle 21.25, il film commedia del 2009, di Fausto Brizzi, Ex, con Gianmarco Tognazzi, Claudia Gerini. Tra Natale e San Valentino alcune coppie entrano in crisi. Tra loro ci sono Caterina e Filippo, che vogliono divorziare, e Paolo minacciato dall’ex della sua fidanzata.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di fantascienza del 2013, di Guillermo Del Toro, Pacific Rim, con Charlie Hunnam. La Terra è minacciata da un’invasione aliena. Per contrastare i mostri vengono creati enormi robot, comandati mentalmente da piloti umani. Tra loro c’è Raleigh Becket.

Stasera in tv lunedì 11 aprile 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’animazione del 2021, di Tom McGrath, Baby Boss 2 – Affari di famiglia. Diventati adulti, Tim e Ted si sono allontanati l’uno dall’altro. Ma quando Tina, figlia di Tim, rivela loro di essere un agente segreto in missione, i due si trovano a collaborare di nuovo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2018, di Adam McKay, Vice – L’uomo nell’ombra, con Christian Bale. E’ la storia di Dick Cheney, personaggio controverso, che dopo una giovinezza dissoluta diviene vicepresidente degli Stati Uniti (2001-2009) durante l’amministrazione di George W. Bush.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2014, di Gabriele Salvatores, Il ragazzo invisibile, con Ludovico Girardello. Il timido Michele vive con la mamma e ha una cotta per Stella, una compagna di classe che sembra ignorarlo. Un giorno scopre di avere un superpotere: può diventare invisibile.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film di fantascienza del 1998, di Rob S. Bowman, X-Files il film, con D. Duchovny, G. Anderson. Gli agenti dell’Fbi Mulder e Scully sono stati estromessi dagli X-Files. Assegnati alla squadra antiterrorismo, devono indagare su un attentato in cui sono andate perdute le prove di un’azione aliena.