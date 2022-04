Nero a metà 3: anticipazioni della prima puntata in onda su Rai 1

Condividi su

Rai 1 propone oggi la prima puntata della terza stagione di Nero a metà con l’episodio dal titolo Segreti e bugie. La fiction è composta da sei serate che andranno in onda settimanalmente il lunedì per sei settimane consecutive. Dodici gli episodi previsti.

Nero a metà Segreti e bugie – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Claudio Amendola per i primi sei episodi, per i restanti dietro la macchina da presa c’è Enrico Rosati.

Protagonisti principali sono Carlo Guerrieri e Malik Soprani interpretati rispettivamente da Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz. Nel cast anche Fortunato Cerlino nel ruolo di Mario Muzo.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare nella capitale Roma e sono durate 20 settimane. La produzione è della Cattleya in collaborazione con Rai Fiction.

Le musiche originali sono di Francesco De Luca e Alessandro Forti per edizioni Rai Com.

Nero a metà Segreti e bugie – trama

Clara, la prima moglie di Carlo, scompare il giorno in cui esce dal carcere per passare agli arresti domiciliari a casa della figlia Alba. Ben presto si scopre che si è allontanata su un’auto guidata da un uomo di cui non si conosce l’identità. Alba pensa a un rapimento, Carlo è invece convinto che sia fuggita volontariamente. Nel frattempo, Bruno e Alice, la seconda famiglia di Clara, arrivano a Roma da Ginevra e Alice riconosce l’uomo che ha portato via Clara, lo ha visto parlare con la madre due anni prima.

Spoiler finale

Il caso è intricato e misterioso e Carlo non riesce a trovare risposte. Anche quando Bragadin recupera sul computer di Clara le foto di una donna con una valigia, scattate di nascosto da lei alla stazione Termini, tutto si risolve in un buco nell’acqua.

Nero a metà 3 – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Nero a metà 3 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Claudio Amendola : Carlo Guerrieri

: Carlo Guerrieri Miguel Gobbo Diaz : Malik Soprani

: Malik Soprani Fortunato Cerlino : Mario Muzo

: Mario Muzo Rosa Diletta Rossi : Alba Guerrieri

: Alba Guerrieri Alessandro Sperduti : Marco Cantabella

: Marco Cantabella Margherita Vicario : Cinzia Repola

: Cinzia Repola Gianluca Gobbi : Lorenzo Bragadin

: Lorenzo Bragadin Giorgia Salari : Giulia Trevi

: Giulia Trevi Claudia Vismara : Monica Porta

: Monica Porta Eduardo Valdarnini : Spartaco Mattei

: Spartaco Mattei Adriano Pantaleo : Ciro Santillo

: Ciro Santillo Daphne Scoccia : Ottavia Danti

: Ottavia Danti Margherita Laterza : Clara Soldani

: Clara Soldani Luca Cesa : Federico Viessi

: Federico Viessi Sabrina Martina : Alice Levani

: Alice Levani Fabien Lucciarini : Bruno Levani

: Bruno Levani Alessia Barela : Cristina Regelli

: Cristina Regelli Angela Finocchiaro : Giovanna Di Castro

: Giovanna Di Castro Caterina Guzzanti: Elisa Cori