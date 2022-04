Stasera in tv mercoledì 13 aprile 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv mercoledì 13 aprile 2022. Su Raitre, l’attualità con Chi l’ha visto? programma condotto da Federica Sciarelli. Su Tv8, la fiction Speravo de morì prima, con Pietro Castellitto.

Stasera in tv mercoledì 13 aprile 2022, Rai

Su Raidue, alle 21.20, gli ultimi due episodi della fiction Volevo fare la rockstar 2, con Valentina Bellè. Con le gemelle affidate ai servizi sociali e Nadja sotto processo, Olivia (Valentina Bellè) chiede aiuto a Francesco e Nice. Intanto Silvia ha scoperto la verità e dà un ultimatum a Olivia. Finito il processo, Olivia prende una serie di inaspettate decisioni, dolorose ma necessarie.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Federica Sciarelli torna a parlare di Emilien Martin, il ragazzo francese scomparso nel 2018 mentre percorreva la Via Frangigena; sono in molti a credere di averlo incontrato. Tra gli inviati del programma c’è Dina Lauricella, palermitana, giornalista e video maker, che collabora anche con Non è L’Arena.

Su Rai 5, alle 21.15, il programma musicale Migrazioni, viaggi musicali in Italia. L’Orchestra di Padova e del Veneto, diretta da Marco Angius, esegue estratti da “Pulcinella” e “La carriera di un libertino” di Stravinsky. Poi “Ritratto (su una serie di Petrassi)” di Luca Mosca; soprano Carmela Remigio.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Controcorrente – Prima serata. Dai combattimenti in Ucraina alle pesanti accuse del presidente americano Biden a Putin, dalle mosse della diplomazia al dramma umanitario: sono solo alcuni dei temi che Veronica Gentili affronterà nella puntata odierna con l’aiuto di servizi esclusivi e della collaborazione dei suoi opinionisti.

Su Canale 5, alle 21.20, l’ultima puntata del reality Ultima fermata. Si conclude il docureality che racconta le vicende di alcune coppie in crisi alle prese con la decisione finale sul futuro insieme. Al termine della puntata i protagonisti tornano davanti alle telecamere e a Simona Ventura per rivelare come sono andate le cose fra di loro dopo l’esperienza televisiva.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Anche stasera Teo Mammucari e Belen Rodriguez lanciano i servizi realizzati dagli inviati. Con loro come sempre ci sono due comici: il lombardo Max Angioni e il romagnolo Eleazaro Rossi. Per denunciare un disservizio basta andare sul sito www.iene.mediaset.it e compilare l’apposita scheda.

Su La7, alle 21.15, Atlantide. In equilibrio tra attualità e approfondimento, la formula del programma di Andrea Purgatori è ormai collaudata e appassiona i telespettatori. Anche quando, come in queste settimane, si è “costretti” a parlare di guerra.

Su Tv8, alle 21.30, la fiction Speravo de morì prima, con Pietro Castellitto. Totti inizia ad accettare il fatto che la stagione 23016-17 sarà la sua ultima da calciatore. Intanto, aumentano i contrasti con il mister Spalletti e la società cerca di fargli capire che deve rispettare le promesse.

Su Real Time, alle 21.25, il docu-reality Vite al limite. Bianca deve affrontare la sua seconda operazione, ed è tranquilla perché si trasferirà a casa del suo fidanzato che la sosterrà nei momenti più difficili. Ma all’ultimo, lui cambia idea e i progressi di Bianca potrebbero andare perduti.

I film di questa sera mercoledì 13 aprile 2022

Su Raiuno, alle 21.25, il film drammatico del 2019, di Robin Bissell, Migliori nemici, con Taraji P. Henson, Sam Rockwell, Babou Ceesay. 1971. A Durham, nel North Carolina, le tensioni tra bianchi e cominità nera stanno diventando pericolose. Viene perciò creata una commissione per trovare una soluzione: qui si fronteggiano la focosa attivista di colore Ann (Taraji P. Henson) e Claiborne (Sam Rockwell), leader locale del Ku Klux Klan.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2017, di Alessandro Pondi, Chi m’ha visto? con Pierfrancesco Favino, Giuseppe Fiorello. Martino Piccione, chitarrista, fa da supporter ad artisti di fama, ma nessuno conosce il suo nome. Finché un giorno, aiutato da Peppino, inscena la sua sparizione per incuriosire i media.

Su Nove, alle 21.25, il film thriller del 2009, di Alex Proyas, Segnali dal futuro, con Nicolas Cage. Il professore di astrofisica John Koestler entra in possesso di un misterioso documento. Il foglio riporta giorno e numero delle vittime di alcuni disastri che devono ancora accadere.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2011, di Stéphane Rybojad, Special Forces – Liberate l’ostaggio, con Diane Kruger. Afghanistan. La giornalista francese Elsa Casanova viene fatta prigioniera dai talebani. Sei militari delle forze speciali vengono inviati sul posto nel disperato tentativo di salvarla.

Su La5, alle 21.10, il film drammatico del 2016, di Derek Cianfrance, La luce sugli oceani, con Alicia Vikander, Michael Fassbender. Su un’isola australiana i coniugi Sherbourne trovano una neonata abbandonata in una barca e l’allevano in segreto. Ben presto, però, scoprono che la vera madre la sta cercando.

Stasera in tv mercoledì 13 aprile 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film d’avventura del 2010, di Peter Weir, The Way Back, con Colin Farrell. Un tenente dell’esercito polacco viene condannato per spionaggio a 25 anni di lavori forzati in un gulag siberiano. Con sei carcerati, organizza una rocambolesca fuga.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 1997, di Tom Shadyac, Bugiardo bugiardo, con Justin Cooper, Jim Carrey. L’avvocato Reede è un super bugiardo. Quando non si presenta alla festa del figlio, questi esprime un desiderio: “Papà per un giorno non dirà bugie”. Questo si avvera, creando un putiferio.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film commedia del 2013, di Jonathan Sobol, L’arte del furto, con Kurt Russell. Crunch Calhoun, motociclista acrobatico e ladro nel tempo libero, propone al fratello Nicky un colpo mirabolante: rubare un libro dal valore inestimabile. Nicky accetta, ma…

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2001, di Scott McGehee e David Siegel, I segreti del lago, con Goran Visnjic. Il gay Beau provoca accidentalmente la morte del suo amante; la madre decide di nascondere la cosa gettando il cadavere nel lago. Ma così facendo si espone al ricatto del killer Alec.