Condividi su

Alle 21.30 su Italia uno, va in onda il quinto appuntamento del 12 aprile con La Pupa e il Secchione, condotto da Barbara D’Urso. Le coppie di pupe e secchioni, secchione e pupi, affronteranno anche in questa nuova puntata, nuove prove, tra cui lo zucca quiz. A giudicarli, la giuria composta da Antonella Elia, Federico, Fashion Style e Soleil Sorge. Ospite Malena come Pupa per una sera.

La Pupa e il Secchione 12 aprile diretta

Inizia la puntata del 12 aprile de La Pupa e il Secchione. Barbara D’Urso presenta la giuria formata da Antonella Elia, Federico Fashion Style e Solei Sorge. Una clip mostra come hanno trascorso la settimana le coppie protagoniste del reality. Una settimana caratterizzata da tanto divertimento, dal ritorno in Villa di Nicolò, ma soprattutto dal nuovo ruolo da “pupa insidiosa” di Mila Suarez.

Barbara racconta che questa notte all’interno della Villa de La Pupa e il Secchione, c’è stata una forte lite che ha compre protagoniste Mila e Paola Caruso, e che potrebbe cambiare le dinamiche all’interno del gioco. Per il momento dunque Paola viene sospesa dalla gara, e non gareggerà.

Il ritorno di Flavia Vento

Durante la puntata de La Pupa e il Secchione del 12 aprile, ritorna in studio Flavia Vento, che ha una richiesta per la giuria, ovvero vorrebbe infatti rientrare nella Villa. La giuria da il suo benestare e Flavia ritorna così a far parte del reality.

Nel corso della settimana, pupe e secchioni, secchione e pupi, si sono cimentati nel Tg La Pupa e il Secchione, una prova a cui i giudici daranno dei voti validi per la classifica finale. Nel primo Zucca Quiz della puntata, giocano Maria Laura e Gianmarco, Annaclara e Francesco.

Entra in studio Malena, che sarà la pupa per una sera nella puntata del 12 aprile. Malena darà 5 punti bonus ad una delle coppie, che dovranno affrontare una prova di seduzione. Le coppie scelte sono quelle formate da Elena e Aristide, Maria Laura e Gianmarco.

La prova sushi e la prova musicale

Le coppie de La Pupa e il Secchione hanno dovuto affrontare durante la settimana “la prova sushi”. I secchioni hanno infatti dovuto mangiare del sushi sul corpo delle loro pupe e dei loro pupi. La seconda prova è quella musicale, dove i concorrenti interpreteranno gli Abba. Secchioni e Secchione si esibiscono così sulle note di “Mamma mia”, “Dancing queen” e “Gimme! Gimme! Gimme!”. I punti conquistati da entrambe le prove saranno validi per la classifica finale.

La Pupa e il Secchione 12 aprile – la prova sexy di Malena

Malena, la pupa per una sera, nella puntata de La Pupa e il Secchione del 12 aprile, si esibisce in una prova sexy. Una prova che le coppie da lei scelte dovranno poi emulare. La coppia scelta da Malena è quella formata da Elena e Aristide.