Stasera in tv lunedì 2 maggio 2022, tutti i programmi in onda

Stasera in tv lunedì 2 maggio 2022. Su Raidue, il comedy show Made in Sud con Lorella Boccia e Clementino. Su Rete 4, l’attualità con Quarta Repubblica, programma condotto da Nicola Porro.

Stasera in tv lunedì 2 maggio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Nero a metà 3, con Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz. Due episodi: il primo s’intitola “Colpevoli omissioni”. Alba, sua sorella Alice e Federico arrivano sul luogo del ritrovamento del corpo di Clara; Malik sospetta del ragazzo e decide di indagare su di lui. Carlo (Claudio Amendola), che sa della figlia di Suleyman, ha messo Ottavia sulle sue tracce. A seguire, il secondo episodio, “Ah, l’amore, l’amore”. La Polizia ritrova il corpo di una donna strangolata nascosto in un armadio; la ricerca del colpevole è piena di colpi di scena.

Su Raidue, alle 21.20, il comedy show Made in Sud. Risate garantite all’Auditorium Rai di Napoli nello show condotto quest’anno da Lorella Boccia e Clementino. Il programma, nonostante il cambio di conduzione, ottiene buoni ascolti conquistando uno share superiore all’8%. Tra le new entry, la cantante Mavi Gagliardi, ex allieva di Amici 11.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Report. Un altro lunedì sera con le inchieste presentate da Sigfrido Ranucci. Tra gli argomenti trattati nel corso di questa edizione ci sono le morti sul lavoro (dall’inizio del 2022 sono state oltre 180 le vittime) e le irregolarità nel mondo del calcio. Il programma è presente su Twitter e Telegram: @reportrai3.

Su Rai 5, alle 21.15, Sciarada. Un itinerario alla scoperta delle tradizioni della Sardegna, dove rivivono le pagine di Grazia Deledda (1871-1936), premio Nobel per la Letteratura nel 1927. Con le testimonianze di Marcello Fois, Elvira Serra, Dino Manca.

Programmi Mediaset, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Quali saranno le prossime mosse di Vladimir Putin? Perché finora l’offensiva russa, per quanto brutale, non è riuscita a fiaccare definitivamente la resistenza ucraina? A Mosca che aria tira? Sono solamente alcuni dei temi che si propongono stasera all’attenzione di Nicola Porro e dei suoi opinionisti.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality L’Isola dei famosi. Incomprensioni, polemiche tra i naufraghi di Cayo Cochino sono sempre all’ordine del giorno nel reality condotto da Ilary Blasi, che nella prima delle due puntate settimanali in prima serata fa il punto della situazione collegandosi con l’isola, dove Alvin modera il dibattito e supervisiona le prove.

Su Real Time, alle 21.25, il docu-reality Vite al limite. Michael ha avuto una vita piena di abusi e ne subisce le conseguenze: quando esce di casa viene preso dall’ansia e cerca conforto nel cibo. Ma con il supporto del dottor Now cercherà di cambiare il suo stile di vita e salvarsi.

I film di questa sera lunedì 2 maggio 2022

Su Nove, alle 21.25, il film d’azione del 1994, di Jan De Bont, Speed, con Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bulloc. Un dinamitardo mette una bomba su un autobus. L’ordigno esploderà se l’autista non terrà una velocità superiore alle 50 miglia orarie. L’agente Traven tenta un’azione disperata.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2014, di Roy Chow Hin Yeung, Rise of the legend – La nascita della leggenda, con Eddie Peng. Fei, giovane promessa di arti marziali, viene incaricato di uccidere il rivale del Mare del Nord. Ma ben presto una verità sul suo passato lo porta a lottare con la giustizia.

Su Iris, alle 21.00, il film di spionaggio del 1983, di Irvin Kershner, Mai dire mai, con Kim Basinger, Sean Connery. Mentre si trova in una clinica per rimettersi in forma, James bon scopre che la Spectre si è impossessata di due micidiali missili nucleari e intende ricattare gli Stati Uniti.

Stasera in tv lunedì 2 maggio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2021, di Antonio e Marco Manetti, Diabolik, con Luca Marinelli. Clerville, Anni 60. Diabolik, ladro privo di scrupoli, progetta di rubare un famoso diamante rosa di proprietà di Lady Kant. Ma dovrà vedersela con l’incorruttibile Ispettore Ginko.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2001, di Jessie Nelson, Mi chiamo Sam, con Sean Penn, Dakota Fanning. Sam è afflitto da un ritardo psichico. Quando le autorità minacciano di portargli via sua figlia per affidarla a una famiglia “normale”, inizia la lotta per tenerla con sé.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’avventura del 2018, di Brad Peyton, Rampage: furia animale, con D. Johnson. Davis, ex militare ed esperto primatologo, ha come migliore amico George, un gorilla albino. Ma un giorno George viene infettato e, come altri animali, si trasforma in predatore invincibile. Davis tenta di intervenire.

Su Sky Cinema Suspense, alle 19.35, il film thriller del 1991, di Martin Scorsese, Cape Fear – Il promontorio della paura, con Robert De Niro, Nick Nolte. L’ex galeotto Max Cady perseguita l’avvocato che a suo giudizio non è stato in grado di difenderlo al processo. La resa dei conti sarà spietata.