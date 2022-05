Brave and Beautiful anticipazioni puntate dal 2 al 6 maggio 2022

Condividi su

Ecco le anticipazioni del 2-6 maggio della serie turca di Canale 5 dal titolo Brave and Beautiful. Si tratta di un serial di genere drammatico con atmosfere thriller e sentimentali.

La serie nell’edizione originale si articola di 32 episodi. In Italia invece è stata rimodulata per 96 appuntamenti della durata di 45 minuti circa.

Brave and Beautiful 2-6 maggio – anticipazioni

Cesur sorprende Riza nel suo studio e, insospettitosi, escogita un piano, insieme a Rifat e a un ragazzo di nome Orhan, per mettere alla prova la sua lealtà. Tahsin comunica a Bulent di voler creare una nuova azienda, e gli dice di volerlo come partner. In cambio dovrà spiare Cesur e Korhan per lui.

Brave and Beautiful trama episodio 3 maggio

Korhan cerca di convincere Suhan a non abortire, senza risultati. Così decide di dire a Cesur di questa gravidanza, con la speranza che almeno lui riesca a fermare Suhan. Suhan non abortisce, ma fa credere a Cesur di averlo fatto perché vorrebbe crescere suo figlio lontana da lui.

Trama episodio 4 maggio

Cesur, che ha organizzato un piano elaborato insieme a Rifat e Orhan, riesce a smascherare Riza con la storia del ricatto. Ora ha capito che Riza farebbe di tutto per soldi. Il processo sul caso della morte di Fugen viene rinviato e Cesur ne è ovviamente dispiaciuto.

Brave and Beautiful trama episodio 5 maggio

Riza ricatta Salih e lo costringe a rubare del denaro dalla cassaforte di Tahsin. Sirin lo scopre e chiede spiegazioni al padre: vuole sapere perché Riza lo tiene in pugno, ma le risposte di Salih sono evasive. Nel frattempo Mihiriban decide di candidarsi come sindaco alle prossime elezioni per contrastare Tahsin. Suhan telefona ad Aynur, la figlia del guardiano notturno scomparso nel nulla.

Trama episodio 6 maggio

Suhan chiede ad Aynur di andare a trovarla con la speranza che possa darle informazioni sul padre, la cui testimonianza è fondamentale nel processo sulla morte della madre di Cesur. Quest’ultimo, che ha origliato la telefonata, alla fine riesce a vincere le resistenze di Suhan che accetta di farlo partecipare all’incontro con la ragazza.

Brave and Beautiful, il cast completo della serie tv

Di seguito il cast completo della seria turca Brave and Beautiful con i rispettivi personaggi interpretati:

Kivanç Tatlitug: Cesur Alemdaroglu

Cesur Alemdaroglu Tuba Büyüküstün : Alemdaroglu

: Alemdaroglu Tamer Levent : Tahsin Korludag

: Tahsin Korludag Erkan Avci : Korhan Korludag

: Korhan Korludag Serkan Altunorak: Bulent Aydinbas

Bulent Aydinbas Sezin Akbasogullari : Cahide Korludag

: Cahide Korludag Devrim Yakut : Mihriban Aydinbas

: Mihriban Aydinbas Gözde Türkpençe: Banu Vardar

Banu Vardar Irmak Örnek : Sirin

: Sirin Firat Altunmese : Kemal

: Kemal Zeynep Kiziltan : Hülya

: Hülya Müfit Kayacan : Rifat

: Rifat Cansu Türedi : Necla

: Necla Isil Dayioglu : Reyhan

: Reyhan Nihan Büyükagaç : Adalet Soyozlu

: Adalet Soyozlu Oktay Korunan : Salih

: Salih Yigit Özsener: Riza