Stasera in tv domenica 8 maggio 2022, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 8 maggio 2022. Su Canale 5, l’ultima puntata di Big Show con Enrico Papi. Su La7, l’attualità con Non è L’Arena, programma condotto da Massimo Giletti.

Stasera in tv domenica 8 maggio 2022, Rai, Mediaset

Su Raitre, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Dalle otto di sera a poco dopo le 23.30, Fabio Fazio accoglie negli studi Rai di Via Mecenate a Milano tanti ospiti per parlare con loro di attualità, politica, costume e spettacolo. Purtroppo il tema dominante è ancora la guerra in Ucraina, ma c’è sempre spazio per un pò di musica e leggerezza.

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona Bianca. Senza discussioni sguaiate in studio né inutili sensazionalismi, il programma condotto da Giuseppe Brindisi propone un riassunto dei fatti salienti della settimana, dominata ancora una volta dalla tragedia dell’Ucraina. Il conduttore consulta gli ospiti e cerca di dare risposte ai telespettatori.

Su Canale 5, alle 21.20, il programma Big Show con Enrico Papi. Si sposta alla domenica l’ultima puntata del varietà in cui si alternano sorprese, giochi, ospiti, candid camera, collegamenti in esterna. Il conduttore è affiancato da Zeudi Di Palma, Scintilla e Cristina D’Avena.

La7, Tv8, Nove, Real Time

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Non è L’Arena. Dagli Studios International di Via Tiburtina, a Roma, Massimo Giletti racconta le novità della crisi in Ucraina, e poi insieme ai suoi ospiti si interroga sui possibili sviluppi della situazione europea dopo le elezioni presidenziali francesi.

Su Tv8, alle 23.00, Automobilismo: G.P. di Miami di Formula 1. Seguiamo in differita la quinta prova del Mondiale, che rappresenta una novità: non si era mai corso infatti nella città della Florida. Tra i protagonisti più attesi il ferrarista Charles Leclerc, leader provvisorio della classifica.

Su Nove, invece, alle 21.25, il documentario Apocalypse – Seconda Guerra Mondiale. Continua il racconto degli eventi causati dalla Seconda Guerra Mondiale, narrati attraverso materiale d’archivio restaurato e digitalizzato. Per chi ama la storia e desidera vederla con gli occhi di chi l’ha vissuta.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Ti spedisco in convento. Nel loro soggiorno a Villa Santa Maria le ragazze hanno modo di conoscere e confrontarsi anche con Maria Lucia ed Ester, rispettivamente postulante e novizia della Congregazione. Saranno un punto di riferimento per tutte le ragazze.

I film di questa sera domenica 8 maggio 2022

Su Raiuno, alle 21.25, il film biografico del 2022, di Umberto Marino, Rinascere, con Giancarlo Commare, Alessio Boni. Roma, 2019. Il giovane nuotatore Manuel Bortuzzo (Giancarlo Commare), raggiunto per errore da una pallottola durante una sparatoria tra balordi, perde l’uso delle gambe. Comincia per lui un percorso di rinascita accanto al padre Franco (Alessio Boni), all’amico Alfonso e al medico Davide.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 2002, di Brian De Palma, Femme Fatale, con Antonio Banderas, Rebecca Romijn-Stamos. Laura partecipa a un clamoroso furto e fugge con il bottino. Sette anni dopo, grazie alla foto di un paparazzo, viene rintracciata dagli ex complici che vogliono vendicarsi.

Su La 5, alle 21.10, il film musical del 2008, di Phyllida Lloyd, Mamma mia!, con Meryl Streep. Alla vigilia delle nozze, Sophie decide di scoprire chi sia suo padre. La madre Donna non le ha mai detto nulla; e così la giovane invita alla cerimonia i tre possibili papà.

Stasera in tv domenica 8 maggio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2009, di Michael Mann, Nemico pubblico, con Johnny Deep, Marion Cotillard. Nel 1933 il rapinatore John Dillinger ripulisce una banca dopo l’altra e diventa l’incubo dell’Fbi. Ma un giorno l’agente speciale Melvin Purvis gli si mette alle calcagna.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 2021, di Damiano e Fabio D’Innocenzo, America latina, con Elio Germano. Massimo, dentista, ha una bella casa e una famiglia che lo ama. Ma un giorno la sua tranquillità viene stravolta quando, in cantina, trova una ragazzina legata e imbavagliata.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 19.50, il film thriller del 2007, di Billy Ray, Breach – L’infiltrato, con Ryan Philippe, Chris Cooper. Un giovane agente dell’Fbi viene messo alle costole di un suo superiore, sospettato di vendere segreti ai russi. Ma l’uomo è un osso duro e incastrarlo non è facile.