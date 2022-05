Condividi su

Questa sera, 7 maggio 2022, alle ore 21.20 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Serale di Amici 21. La scuola di Maria De Filippi torna in prima serata. I giovani talenti si sfideranno per ottenere il titolo di vincitore, guidati dai professori sempre più agguerriti e determinati.

Amici 21, 7 maggio 2022, diretta Semifinale

Inizia la puntata. Siamo giunti alla semifinale ed è dunque arrivato il momento di scoprire i finalisti di questa edizione di Amici. Stasera non ci saranno eliminazioni.

I cantanti si sfidano cantando i propri inediti. La giuria dovrà scegliere chi di loro sarà salvato e darà la possibilità alla propria squadra di iniziare la partita.

La prima manche è Cucca-Todaro vs Zerbi e Celentano. La prima prova è Sissi contro Luigi. Luigi canta “Eppur mi son scordato di te”, Sissi “What’s up”. Il punto va alla cantante.

La seconda prova è sempre Sissi vs Luigi. Sissi canta “Dancing queen”, Luigi “Malo”. Stavolta è proprio lui ad avere la meglio.

Amici 21, 7 maggio 2022, Sissi prima finalista

La terza prova è Albe vs Alex. Vince Alex, che si contende dunque il primo posto in finale con Sissi.

I due cantanti, pur essendo nella stessa squadra, si sfidano a colpi di musica per ottenere il titolo di finalista. La giuria è incantata da Sissi, che vola dritta all’ultima puntata ed ottiene la sua maglia dorata.

Si passa subito alla seconda manche, che stavolta è dedicata ai ballerini. Dario, Serena e Michele si sfidano. La prima prova, proposta dalla Celentano è Dario vs Michele. Nonostante Dario riceva i complimenti dei giudici, il punto viene assegnato a Michele.

Seconda prova: Serena vs Michele. La Celentano ha da ridire con Todaro perchè ritiene che dopo l’eliminazione di Nunzio, il Professore abbia deciso di spostare tutti i ballerini e gli effetti scenici sulle coreografie di Serena. Secondo la Celentano però la ballerina sarebbe meno “inguardabile” del ex compagno di scuola. I giudici non sembrano dello stesso avviso e votano Serena.

La terza prova è un guanto di sfida. La Celentano vuole che Dario e Michele si sfidino per mostrare che il ballerino della Peparini può esibirsi solo nelle coreografie create per lui dalla sua professoressa perchè è “molto scarso”. La Peparini risponde con un esasperato “Che palle” e ribadisce che Dario è un ballerino moderno. Dario, dal canto suo, rimane molto colpito dalle parole della Celentano e piange.