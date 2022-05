Stasera in tv martedì 17 maggio 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv martedì 17 maggio 2022. Su Raitre, l’attualità con #Cartabianca, programma condotto da Bianca Berlinguer. Su Italia 1, l’attualità con Le Iene presentano.

Stasera in tv martedì 17 maggio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Don Matteo 13, con Raoul Bova, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta. Titolo dell’episodio di stasera: “Le colpe degli altri”. Adesso che la sua storia con Marco (Maurizio Lastrico) non è più un segreto, Valentina esce spesso con il pm. Ma la differenza di età si fa sentire e Nardi fatica a tenere il passo. L’uomo ne parla con Anna che, pur mostrandosi sua amica, cerca di sfruttare la situazione a suo vantaggio.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con #Cartabianca. Mentre si attenua lo shock per le terrificanti immagini di morte e distruzione provenienti dall’Ucraina, l’opinione pubblica internazionale guarda con preoccupazione agli sviluppi del conflitto, sia dal punto di vista militare sia da quello economico. Bianca Berlinguer ne parla con i suoi ospiti.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Penultimo appuntamento della stagione con l’approfondimento a cura di Mario Giordano. Anche stasera il giornalista racconta la guerra in Ucraina rivolgendosi in particolare ai telespettatori che si sentono sempre più sgomenti di fronte al conflitto, alla sua durata e alle possibili conseguenze per l’Italia.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene presentano – Un paese di furbetti. Il secondo speciale del programma ideato da Davide Parenti si intitola “Un paese di furbetti”. Giulio Golia ripercorre le storie dei piccoli truffatori stanati negli anni dagli inviati della trasmissione. Come i servizi di Ismaele La Vardera su chi, senza averne diritto, incassava il reddito di cittadinanza.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di Martedì. Dopo un momento di buonumore, grazie alla verve di Luca e Paolo, nello studio del programma di Giovanni Fois si torna purtroppo a parlare della guerra in Ucraina, tra analisi strategiche e commenti sui possibili sviluppi.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Primo appuntamento crociera. Nuovo appuntamento con la nave dell’amore, presentato da Flavio Montrucchio. Al termine del viaggio qualcuno tra i single deciderà di continuare a frequentare la persona che ha incontrato a bordo?

I film di questa sera martedì 17 maggio 2022

Su Raidue, alle 21.20, il film d’azione del 2018, di Antoine Fuqua, The Equalizer 2 – Senza perdono, con Denzel Washington. Robert McCall (Denzel Washington), ex agente dell’intelligence americana, fa l’autista ma continua ad aiutare le persone in difficoltà. Quando scopre che la sua amica Susan è finita nei guai durante le indagini su un apparente omicidio-suicidio avvenuto a Bruxelles, McCall rientra in azione.

Su Rai 4, alle 21.20, il film storico del 2014, di Ridley Scott, Exodus – Dei e re, con Christian Bale. Alla morte del faraone, Ramses esilia il fratellastro Mosè perché di origini ebraiche. Quest’ultimo si ribella alla potenza dell’impero, guidando il popolo di Israele in fuga dall’Egitto.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2010, di Ferzan Ozpetek, Mine vaganti, con Riccardo Scamarcio. Tommaso ha deciso: durante il pranzo di famiglia rivelerà a tutti di essere gay. Ma il fratello lo anticipa con la stessa notizia e al papà viene un infarto. La famiglia piomba nel caos.

Su Canale 5, alle 21.20, il film drammatico del 2019, di Lorene Scafaria, Le ragazze di Wall Street, con Jennifer Lopez. Dopo il crollo della Borsa del 2008, alcune spogliarelliste, capeggiate dalla bellissima e grintosa Ramona (Jennifer Lopez), mettono in atto un piano diabolico. Iniziano a circuire, drogare e rapinare i loro clienti più facoltosi: proprio i broker di Wall Street hanno a loro volta truffato i risparmiatori.

Su Tv8, alle 21.30, il film drammatico del 2015, di Ryan Coogler, Creed – Nato per combattere, con Sylvester Stallone, M. B. Jordan. Adonis Creed vuole seguire le orme del padre, morto sul ring. Parte allora per Philadelphia, con l’intento di incontrare il grande Rocky Balboa e chiedergli di fargli da allenatore.

Su Nove, alle 21.25, il film commedia del 1997, di Barry Sonnenfeld, Men in Black, con Will Smith, Tommy Lee Jones. Gli alieni sono arrivati sulla Terra e molti di loro sono cattivi. Per fortuna ci sono gli agenti J e K dei Men in Black, polizia segreta che li combatte con tutti i mezzi.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di spionaggio del 2011, di Brad Bird, Mission: Impossible – Protocollo fantasma, con Tom Cruise, Paula Patton. Questa volta l’agente Ethan Hunt è chiamato ad agire sotto copertura per scovare l’organizzazione terroristica che ha distrutto il Cremlino.

Su La5, alle 21.10, il film commedia del 1999, di Roger Michell, Notting Hill, con Julia Roberts, Hugh Grant. Il timido libraio londinese William Thacker incontra la famosa attrice di Hollywood Anna Scott. Tra i due nasce un sentimento destinato a trasformarsi in amore.

Stasera in tv martedì 17 maggio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2009, di Kevin, State of play, con Russell Crowe, Ben Affleck. Cal McAffrey, affermato giornalista, indaga sulla morte di una donna. La vittima era l’assistente e amante di Stephen Collins, ambizioso astro nascente della politica.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Jonas Carpignano, A Chiara, con Swamy Rotolo, Claudio Rotolo. Chiara ha 15 anni e vive a Gioia Tauro, in Calabria, e ha un carattere forte. Quando il padre parte all’improvviso, Chiara ha degli strani presentimenti e comincia a porre delle domande.