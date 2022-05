Condividi su

Va in onda questa sera su Canale 5, lunedì 16 maggio, la diciassettesima puntata de l’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi. Ad affiancare la conduttrice i due opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. I naufraghi anche in questa nuova puntata affronteranno la prova ricompensa, e la prova leader. Scopriremo inoltre chi tra Lory, Nick, Nicolas e Blind, dovrà abbandonare Playa Palapa per approdare a Playa Sgamada.

Isola dei Famosi 16 maggio diretta

Inizia la diciassettesima puntata del 16 maggio de l’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi. Presenti in studio i due opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Ilary si collega con i naufraghi e con Alvin, che spiega il motivo per cui Nick cammina con le stampelle. Ha subìto di fatti un intervento dopo essersi fatto male con un pezzo di corallo. Serviranno un paio di giorni per riprendersi. Tra i naufraghi non c’è Roger, che rientrerà nella prossima puntata per via di una distorsione al piede.

L’Isola dei Famosi prosegue con una clip mostra una lite che ha come protagonisti Nicolas e Mercédesz. Il motivo della discussione sembra risalire alle parole che, settimana scorsa, Nicolas ha rivolto a Edoardo, nonostante i due si siano chiariti. Inoltre, il legame tra Mercédesz ed Edoardo crea sospetti da parte di quest’ultimo e di alcuni naufraghi. Edoardo di fatti si schiera apertamente dalla parte di Nicolas.

I nuovi naufraghi: Luca e Gennaro

La puntata del 16 maggio de l’Isola dei Famosi continua con il video di presentazione di due dei quattro nuovi naufraghi. Si tratta di Luca Daffré e Gennaro Auletto, soprannominati i Guapissimi. Una sorpresa inoltre attende Carmen e Alessandro, che avranno modo di parlare con Carmelina, rispettivamente figlia e sorella, presente in studio.

Subito dopo Ilary da lo stop al televoto tra i naufraghi il nomination. E’ Blind il concorrente che deve abbandonare Playa Palapa per approdare a Playa Sgamada, e sceglie di dare il bacio di Giuda a Mercédesz.

Nella prova ricompensa della puntata del 16 maggio de l’Isola dei Famosi, i naufraghi guidati da Carmen dovranno ricomporre in cinque minuti un puzzle che mostra il volto dello spirito dell’isola. Non riescono però a superare la prova e non avranno come ricompensa delle coperte con cui coprirsi durante la notte.