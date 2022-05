Programmazione tv giornata della legalità, conferenza stampa: la Rai presenta il palinsesto tv

Condividi su

Martedì 17 maggio, dalle ore 12:00, la Rai presenta, in conferenza stampa, la programmazione tv della Giornata della Legalità, nella quale si ricordano Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Quest’anno, infatti, si celebrano i trent’anni dalle stragi di Capaci e di Via D’Amelio. La giornata simbolo è quella del 23 maggio. Giorno nel quale, nel 1992, Giovanni Falcone perse la vita in un attentato. Pochi mesi più tardi, il 19 luglio dello stesso anno, venne invece assassinato dalla mafia Paolo Borsellino. Da anni, la Rai dedica a loro una programmazione tv speciale.

Programmazione Rai Giornata della Legalità, conferenza stampa: chi interverrà

Di seguito, l’elenco degli ospiti che interverranno alla conferenza stampa di presentazione della programmazione Rai per ricordare Falcone e Borsellino.

Marinella Soldi: Presidente della Rai;

Maria Falcone: Presidente della Fondazione Falcone;

Patrizio Bianchi: Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

Marcello Ciannamea: Direttore Distribuzione Rai.

La conferenza stampa è moderata dal Vicedirettore di Rai Comunicazione Stefano Marroni.

Tra i presenti i direttori dei tre telegiornali Rai

Alla conferenza stampa di presentazione del palinsesto tv, poi, sono presenti anche numerosi ospiti. Tra loro anche Alessandro Lisi, curatore del progetto Spazio Capaci. Ci sono, poi, anche i direttori dei tre telegiornali Rai, ovvero Monica Maggioni (TG1), Gennaro Sangiuliano (TG2) e Simona Sala (TG3). Partecipano anche il direttore di RaiNews 24 Paolo Petrecca e il direttore di Rai Giornale Andrea Vianello. Tra i presenti, poi, c’è anche il Presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher.

Alla conferenza stampa, infine, non mancano i rappresentanti delle forze dell’ordine. Tra i presenti, infatti, c’è anche Lamberto Giannini, Capo della Polizia. Con lui è presente Teo Luzi, il Comandante Generale dei Carabinieri.

Inizia la conferenza stampa

Inizia, con qualche minuto di ritardo, la conferenza stampa di presentazione della programmazione Rai in occasione della Giornata della Legalità. L’incontro parte con la messa in onda dello spot, trasmesso da oggi sui canali Rai, in cui si celebra l’anniversario trentennale della morte di Falcone e Borsellino. Filmato molto bello e toccante. La prima a prendere la parola è Marinella Soldi, Presidente della Rai: “Il 23 maggio del 1992 ero in Italia in vacanza. Ero al mare e ricordo la reazione di sgomento. Penso che, in quel momento, fosse un sentimento che accomunava tutti gli italiani.

Marinella Soldi prosegue: “In quei momenti, il Paese ha guardato a noi della Rai, che abbiamo esposto i fatti e raccontato non solo il magistrato, ma anche l’uomo. Stesso discorso, ovviamente, vale anche per Borsellino. Dopo queste due stragi, la mafia è diventata una questione nazionale e non più solo regionale. Gli italiani hanno compreso l’urgenza di reagire l’illegalità. A questo serve, anche oggi, l’informazione della televisione pubblica. Per conoscere l’oggi occorre anche curare il passato. La memoria deve servire a ricordare una società migliore. Bisogna parlare e coinvolgere i giovani. Saranno loro, infatti, a costruire il futuro e per questo molti dei programmi sono dedicati a ragazzi e bambini“.

Programmazione Rai Giornata della Legalità, continua la conferenza

Continua la conferenza stampa di presentazione della Programmazione Rai per la Giornata della Legalità. Prende la parola Maria Falcone: “Ringrazio la Rai per coltivare questa memoria dolorosa ma necessaria. Come diceva Giovanni Falcone, per combattere la mafia occorre lavorare sulla cultura e cambiare la società. Devo ringraziare tutti i Ministri della Pubblica Istruzione che, in questi anni, hanno mostrato quanto fosse importante parlare di questi problemi nelle scuole”.