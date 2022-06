Perfetti sconosciuti Rai 3, Cesare Bocci e la figlia al timone del nuovo programma di Rai 3

Condividi su

A partire da fine giugno, in seconda serata su Rai 3, partirà Perfetti sconosciuti. Il programma, condotto da Cesare Bocci e dalla figlia Mia, sarà tra le numerose nuove produzioni in onda sui canali Rai nella prossima estate.

Perfetti sconosciuti Rai 3, il programma in onda il venerdì

Perfetti sconosciuti debutterà su Rai 3 nella seconda serata di venerdì 24 giugno. Il programma si baserà interamente sul confronto tra i genitori e i figli. Attualmente non si hanno grosse informazioni in merito al meccanismo del format. Quest’ultimo, comunque, sarà composto da sei puntate e andrà in onda dal Teatro delle Vittorie di Roma.

Considerando il tema di Perfetti sconosciuti su Rai 3 non stupisce che, alla conduzione, ci sia una coppia composta da padre e figlia. Cesare Bocci ha, alle spalle, una lunghissima carriera da attore. Tra i ruoli di maggior successo vi è sicuramente quello di Mimì Augello ne Il Commissario Montalbano. Bocci, poi, ha anche condotto il programma di divulgazione Mediaset Viaggio nella grande bellezza. Mia Bocci, classe 2000, sarà invece al suo debutto assoluto nel mondo della televisione.

Perfetti sconosciuti Rai 3, il format avrà al centro un confronto generazionale

Come è inevitabile, nel programma sarà centrale anche il tema del confronto generazionale. Oltre che genitori e figli, i protagonisti saranno anche esponenti di due diverse generazioni che, spesso, sono in contrasto tra loro. La produzione del programma sarà a cura della Scarlett Produzioni.

Selvaggia Lucarelli avrebbe dovuto condurre il programma

Il format di Perfetti sconosciuti su Rai 3, in realtà, sarebbe dovuto essere condotto da un’altra coppia di genitori e figli. Selvaggia Lucarelli e il figlio Leone Pappalardo, infatti, avrebbero dovuto guidare il programma. A confermarlo è la stessa giornalista attraverso i propri profili social. Tuttavia, a causa di alcuni problemi personali, la Lucarelli e il figlio hanno dovuto rinunciare alla conduzione. Tra le cause dietro a questa rinuncia vi è anche la salute del loro amato cane Godzilla, purtroppo scomparso negli scorsi giorni: “È vero che mi era stato proposto il programma su Rai 3 ed è vero che avevo accettato. Poi, però, ho dovuto rinunciare una settimana fa per una serie di questioni personali che avevano e hanno la precedenza. Una era il mio cane”.

Nonostante ciò, comunque, la giurata di Ballando con le Stelle ha voluto esprimere il proprio apprezzamento verso il sostituto scelto dalla Rai per condurre Perfetti sconosciuti su Rai 3. Su Twitter, infatti, la giornalista si è detta “molto felice” per la scelta di affidare a Cesare Bocci la conduzione: “ È bravo e simpatico”.