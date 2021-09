Il commissario Montalbano Il sorriso di Angelica film Rai 1 – trama, cast, finale

Condividi su







Rai 4 propone oggi La bestia di Birkenshaw che fa parte del nuovo ciclo di documentari in prima visione assoluta della serie Murder Maps. L’intento della serie è di approfondire i più eclatanti casi criminali della storia.

La produzione è della Gran Bretagna, l’anno di realizzazione è il 2019 e la durata di 44 minuti circa. Si tratta in particolare della quarta stagione della serie Murder Maps.

Murder Maps La bestia di Birkenshaw – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Daniel Kontur, la sceneggiatura invece è affidata a William Simpson. Protagonista è Peter Manuel interpretato nella ricostruzione da James G. Nunn. Accanto a lui l’ispettore William Muncie e Mary McLaughlin a cui danno il volto gli attori Gordon Alexander e Rosie Alexandra Ashby.

Le riprese si sono svolte nel Regno Unito in diverse location dove è ambientata la vicenda raccontata. La produzione è della 3DD Productions in collaborazione con 3DD Entertainment e Yesterday Channel.

Il titolo originale coincide con il medesimo scelto per la distribuzione a livello internazionale.

Murder Maps La bestia di Birkenshaw – trama

Peter Manuel è stato il primo serial killer della Scozia e certamente il più famoso assassino di massa del paese. Ma era molto più di questo. Oltre alla natura orribile dei suoi omicidi possedeva una costante arroganza e una rapida intelligenza che spesso gli permetteva di operare proprio sotto il naso delle forze dell’ordine locali. Sempre felice di mettere in imbarazzo la polizia di Glasgow e dintorni, condusse per tutta la vita una battaglia di ingegno che si concluse con la sua impiccagione.

Ma la leggenda di Peter Manuel continua a vivere. L’uomo aveva un’inclinazione non solo per gli omicidi violenti, ma anche per l’audacia di rappresentare se stesso in tribunale. A volte questo aveva successo e a volte no. Ma ogni volta era noto per la sua abile capacità di manovrare i migliori agenti di polizia che Glasgow aveva da offrire.

La ricostruzione

Quando alla fine affrontò la sua ultima udienza in tribunale, i tabloid lo definirono il processo del secolo. In questa ricostruzione si cerca di esaminare la storia dell’assassino e le ragioni che potrebbe aver avuto per compiere la sua orribile serie di crimini.

Murder Maps La bestia di Birkenshaw – il cast completo

Di seguito il cast del docufilm Murder Maps La bestia di Birkenshaw e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Nicholas Day – Narratore

– Narratore Gordon Alexander – Ispettore William Muncie

– Ispettore William Muncie Rosie Alexandra Ashby – Mary McLaughlin

– Mary McLaughlin Lynsey Beauchamp – Bridget Manuel

– Bridget Manuel Don Findlay – Se stesso

– Se stesso Ty Hurley – Poliziotto

– Poliziotto Martyn Mayger – Giudice

– Giudice Denise Mina – Se stessa

– Se stessa Alan Moss – Se stesso

– Se stesso Allan Nicol – Se stesso

– Se stesso James G. Nunn – Peter Manuel

– Peter Manuel Iain Stuart Robertson – Samuel Manuel

– Samuel Manuel Donald Rumbelow – Se stesso

Condividi su