Stasera in tv lunedì 13 giugno 2022, tutti i programmi in onda

Stasera in tv lunedì 13 giugno 2022. Su Raitre, l’attualità con Report, programma condotto da Sigfrido Ranucci. Su Rete 4, l’attualità con Quarta Repubblica, condotto da Nicola Porro.

Stasera in tv lunedì 13 giugno 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, l’attualità con Porta a Porta – Speciale Elezioni. Fra i tanti approfondimenti dedicati alle elezioni di ieri, non poteva certo mancare quello di Bruno Vespa, che apre in prima serata il suo salotto per commentare con politici e giornalisti i risultati relativi ai cinque quesiti referendari sulla giustizia e alle elezioni dei sindaci di circa mille comuni.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Report. Continuano senza sosta gli appuntamenti con il programma di Sigfrido Ranucci. Tra le inchieste più seguite, “Macchine mortali” di Giuliano Marrucci, dedicata alle morti sul lavoro dovute ai macchinari industriali. Un triste fenomeno che non esisterebbe se venissero rispettate tutte le regole.

Su Rai 5, alle 21.15, il programma musicale Nessun dorma. Puntata dedicata a “Classica e Jazz“. Il violoncello di Giovanni Sollima e la tromba di Fabrizio Bosso s’incontrano nel salotto di Massimo Bernardini, proponendo un itinerario musicale dal Settecento al Novecento, da Bach a Monk.

Programmi Mediaset, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Un grande esperto di politica come Nicola Porro non perderà certamente l’occasione per coinvolgere i suoi ospiti in una discussione sul voto di ieri, relativo a cinque referendum sulla giustizia e all’elezione di oltre mille sindaci. Inevitabile poi un cenno sulla situazione del conflitto in Ucraina.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality L’Isola dei famosi. A 14 giorni dalla finale, i naufraghi elaborano nuove strategie per arrivare in fondo. Sono ancora in gara solo sette vip della prima ondata: Carmen Di Pietro, Estefania Bernal, Lory Del Santo, Marco Cucolo, Nicolas Vaporidis, Edoardo Tavassi e Nick Luciani. In studio Ilary Blasi.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Vite al limite. Paul è arrivato a pesare circa 300 chili e la sua fidanzata sta perdendo la speranza che possa convincersi a perdere peso. Paul, dal canto suo, ha paura che la ragazza lo possa abbandonare subito dopo il controllo a Houston.

I film di questa sera lunedì 13 giugno 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2016, di Jaume Collet-Serra, Paradise Beach – Dentro l’incubo, con Blake Lively, Sedona Legge. Dopo aver fatto Surf, Nancy si attarda in acqua a giocare con i delfini, quando all’improvviso arriva uno squalo bianco. La riva non dista molto, ma il mostro non intende mollare la preda.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 2016, di Kieran Darcy-Smith, Il duello, con Liam Hemsworth. Il ranger del Texas David Kingston si reca a Monte Hermon per indagare su alcuni cadaveri trovati sulle rive del Rio Grande. Lì incontra Abraham Brant, che anni prima uccise suo padre.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2008, di David Fincher, Il curioso caso di Benjamin Button, con Brad Pitt, Cate Blanchett. Benjamin Button nasce nel 1919 con le fattezze di un anziano. Abbandonato dal padre, cresce in un ospizio. Negli anni, però, incredibilmente ringiovanisce.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2013, di Anthony Fabian, Più forte delle parole, con David Duchovny. La vita di John e Brenda è sconvolta dalla morte della figlia. Colpiti dalle condizioni di degrado dell’ospedale in cui è stata ricoverata la piccola, decidono di costruirne uno migliore.

Stasera in tv lunedì 13 giugno, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’animazione del 2021, di Hammer & Tongs, Sing 2 – Sempre più forte. Dopo aver riscosso un discreto successo al Moon Theatre, Buster vorrebbe lanciare uno spettacolo ancora più strepitoso in una grande città. Decide allora di rintracciare la leggenda del rock Clay Calloway.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2014, di Morten Tyldum, The imitation game, con Benedict Cumberbatch, Rory Kinnear. Durante la Seconda Guerra Mondiale, il matematico inglese Alan Turing entra in un gruppo di scienziati top secret. Il loro compito è decifrare il codice segreto nazista Enigma.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2014, di Chad Stahelski, David Leitch, John Wick, con Keanu Reeves. Yosef, figlio di un criminale russo, aggredisce in casa John Wick per rubargli l’auto, uccidendogli il cane. Non sa che John è un ex killer, considerato nell’ambiente una leggenda.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 2010, di Joe Johnston, Wolfman, con Benicio Del Toro, Anthony Hopkins. Inghilterra, 1891. Mentre sta indagando sulla misteriosa morte del fratello, Lawrence Talbot viene morso da un licantropo. Si trasforma, così, in un essere mostruoso.