Che Dio ci aiuti 7, Elena Sofia Ricci annuncia l’addio alla serie

Condividi su

Elena Sofia Ricci, da anni il volto di Suor Angela, sarà protagonista di Che dio ci aiuti 7 per l’ultima volta. Dopo Terence Hill in Don Matteo e Daniele Liotti in Un passo dal cielo, la Rai dovrà, presto, fare i conti con un altro abbandono.

Che Dio ci aiuti 7, Suor Angela come Don Matteo: il suo addio sarà graduale

Ad annunciare l’addio di Elena Sofia Ricci da Che Dio ci aiuti è stata la stessa attrice. Quest’ultima, in un’intervista ha comunicato la decisione di lasciare la serie prodotta da Lux Vide.

Esattamente come accaduto per Terence Hill in Don Matteo, anche l’addio di Sofia Ricci sarà, con ogni probabilità, graduale. A differenza del parroco di Spoleto, però, Suor Angela prenderà parte a tutta la settima stagione, seppur in maniera sempre più defilata. L’attrice, infatti, parteciperà da protagonista solamente in qualcuno dei primi episodi di Che Dio ci aiuti 7, per poi defilarsi e fare solo qualche comparsa.

Che Dio ci aiuti 7, le parole dell’attrice

Elena Sofia Ricci ha annunciato il proprio addio da Che Dio ci aiuti 7 con queste parole: “I fan mi vogliono bene. Si sono dispiaciuti quando ho lasciato, in passato, Caro Maestro, I Cesaroni e quando è finita Vivi e lascia vivere. Grazie a questo slalom tra serie e generi non mi identificano in un solo ruolo: sono Elena Sofia. Mi rende felice sapere che il pubblico abbia imparato a conoscer me, la persona che sono e non i personaggi che interpreto. Poi ama anche quelli, ma vuol dire che ho fatto un buon lavoro”.

Azzurra ed Emiliano sempre più protagonisti

Dal punto di vista del cast, Che Dio ci aiuti 7 rappresenterà un vero e proprio spartiacque rispetto alle scorse stagioni. La protagonista della serie dovrebbe essere Azzurra Leonardi, novizia interpretata da Francesca Chillemi. Quest’ultima è presente nella fiction sin dalla prima stagione, andata in onda nel 2011. Con lei sarà protagonista lo psichiatra Emiliano, interpretato da Pierpaolo Spollon. Quest’ultimo, nella scorsa stagione, è apparso solamente in pochi episodi ed era decisamente marginale nella trama.

Diversi altri personaggi, invece, lasceranno in Che Dio ci aiuti 7. In primis diranno addio Erasmo Ferri e Ginevra Alberti. Il primo è interpretato da Erasmo Genzini mentre la seconda ha il volto di Simonetta Colombu. I due, che sul finire della scorsa stagione hanno avuto il loro lieto fine, non saranno più presenti nel convento. Altri due addii molto pesanti saranno quelli di Diana Del Bufalo e Gianmarco Saurino, interpreti rispettivamente di Monica e Nico. Anche loro, dopo anni di peripezie, sul finire della scorsa stagione hanno avuto un lieto fine e non saranno più presenti nella serie.